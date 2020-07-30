黄金市场表现强劲（经济透视）

今年以来，黄金市场表现强劲，金价上半年上涨18.5%，近日一度达到1981美元/盎司，创历史新高。截至6月末，全球黄金ETF已连续7个月出现净流入，创下历史纪录。世界黄金协会最新报告预测，黄金投资在下半年仍将保持旺盛需求。

去年年中开始，黄金价格就进入上升通道。在本轮金价上行过程中，市场避险情绪与货币宽松政策起到了主要支撑作用。首先，避险情绪近两年来对金价推动明显。突如其来的新冠肺炎疫情让全球经济一度停摆，全球贸易和直接投资显著收缩。国际机构报告显示，2020年全球贸易预计缩水13%至32%，全球外国直接投资预计下降40%。随着人们对全球经济前景的担忧加剧，全球买金的热情也在不断高涨。

其次，全球央行纷纷大幅降息或扩大资产购买计划，货币放水带来通胀预期。美联储率先开启了史无前例的无限量宽松措施，购买市场上除股票之外几乎所有的信用产品，资产负债表极速扩张。不少国家也采取了非常规的宽松货币政策。在此形势下，鉴于黄金对抗通胀的特性，投资者也更青睐投资黄金。

此外，全球金融市场出现历史性波动，黄金成为多元化配置资产的重要选择。今年上半年，美股两周内出现4次熔断，原油期货也史无前例跌入负值。随着海量货币和救助资金涌向资本市场，全球股市逆经济形势而大涨，但各项风险不容忽视。在美国，美股目前虽然处于高位，但新增新冠肺炎确诊病例持续增加，复工面临许多挑战，股市前景很难预测。在美联储购债计划支持下，美公司大举发债，企业债券价格上涨，压低了信用质量曲线，违约风险随之升高。投资者将黄金加入投资组合以分散风险，也推高了金价。

疫情防控期间，珠宝和科技领域的黄金消费需求受抑，但金价上涨的趋势表明投资需求已抵消这一影响。

有人将此次金价攀升与2008年国际金融危机相比。彼时，大众避险情绪和规避通胀的投资心态同样推涨了黄金价格。不过，随着全球金融协调机制的进一步完善，新兴市场崛起，欧洲度过欧债危机，全球经济逐渐走向复苏，货币量化宽松等政策退出，金价也渐渐回落。当前，各国积极采取经济刺激政策，并借机进行结构性改革，随着经济逐步走上正轨，非常规刺激政策回归常态，未来金价也会承压。

（作者为盘古智库学术委员）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 17 版）

(责编：李枫)