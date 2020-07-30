所谓“改变中国”图谋纯属痴人说梦（钟声）

中国共产党的领导和中国道路，是历史的选择，人民的选择。美国一些政客试图阻挠中国走向美好未来的任何企图，都是螳臂当车，不自量力

一段时间以来，美国一些政客四处兜售谎言，恶意攻击中国，行尽造谣中伤之能事。这个“造谣团伙”无论走到哪里都带去一片“乌烟瘴气”，试图达到扰乱视听、蛊惑人心的目的。但无论他们怎样煞费心机自我伪装，其所谓“改变中国”的祸心早已昭然于世：全面否定中美关系的历史，对中国进行全方位打压，挑衅中国的核心利益，攻击中国人民选择的社会制度，污蔑与中国人民血肉相连的执政党。

“蓬佩奥就像是从靠樟脑球防腐的箱子里，拿出了他在上世纪七八十年代烂熟于心之物。”俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所副所长洛马诺夫如是评价。美国有媒体干脆说“蓬佩奥正在砸掉他的饭碗”。一段时间以来，蓬佩奥之流赚取了“无知”“凶险”等坏名声。他们信口雌黄、居心叵测，妄图给中国发展使绊子，结果只能是四处碰壁、自取其辱。

说其“无知”，因为美国一些政客从其根深蒂固的政治私利和狭隘逻辑出发，从骨子里无法面对中国共产党“为什么能”。中国共产党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己特殊的利益。中国共产党之所以能够从一个只有几十名党员的小党发展成为已拥有9000多万名党员、在世界人口最多的国家长期执政的大党，根本原因就在于始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，始终保持与人民风雨同舟、生死与共的血肉联系。新冠肺炎疫情“大考”再次验证了中国共产党强大的治理能力和中国制度的优越性，这是国际社会的普遍共识。蓬佩奥之流的谎言在如此强大的事实面前根本站不住脚。美国知名公关公司爱德曼近日发布的信任度调查显示，中国民众对本国政府的信任度高达95%，在受访国中排名第一。美国前助理国务卿拉塞尔指出，蓬佩奥抹黑中国的做法原始而无效。

说其“凶险”，因为美国一些政客正在明目张胆地把黑手伸向中国，粗暴干涉中国内政，企图遏制中国发展。主权平等、互不干涉内政是国际关系基本准则。《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》规定：“每一国均有选择其政治、经济、社会及文化制度之不可移让之权利，不受他国任何形式之干涉。”互不干涉内政是中美双方在上海发表的《联合公报》确立的中美关系基本指导原则之一，并得到中美建交公报和八一七公报的进一步确认和发展，构成了中美关系的政治基础。美国一些政客公然践踏国际关系基本准则，蛮横破坏中美关系的政治基础。英国《卫报》刊文一针见血地指出：“美国外交丑陋、虚伪、残忍、恃强凌弱，是一种在自私自利的胡言乱语中进行的可悲交易。”

蓬佩奥之流极力拼凑反华联盟，试图遏制中国发展，却不知人类早已迈入21世纪，鼓吹仇恨、挑唆对立的图谋与时代潮流格格不入。近日，49个国家的专家学者注册参加的反对“新冷战”国际会议发表共同声明，指出美国政府针对中国的言行越来越激进，这对世界和平构成威胁，任何形式的“新冷战”都将完全违背人类的利益。美国前常务副国务卿罗伯特·佐利克撰文指出：“鉴于中国与世界的紧密联系，‘新冷战’斗士们是无法遏制中国的，其他国家不会加入我们的阵营。”哈佛大学经济与公共政策教授肯尼思·罗戈夫认为：“中国的命运——及其在世界上的地位——现在掌握在中国人民和他们的领导人手中。”

美国一些政客把美国发展对华关系的初衷曲解为“改变中国”，并以虚妄的概念破坏中美关系，在美国外交学会会长理查德·哈斯看来，这完全是“不懂历史、不懂中国也不懂美国”的表现。中国共产党的领导和中国道路，是历史的选择，人民的选择。美国一些政客试图阻挠中国走向美好未来的任何企图，都是螳臂当车，不自量力。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 03 版）

(责编：李枫)