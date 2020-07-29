人民网评：亚投行，构建人类命运共同体的新平台

“亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。”在7月28日举行的亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上，习近平主席在致辞中对亚投行成立以来的发展成绩给予高度肯定，对中国始终支持多边主义、践行多边主义的基本立场再次重申，对亚投行实现更大发展、作出更大贡献发出倡议，为世界各国人民构建人类命运共同体增强了信心。

成在“多边”。很长时间里，国际开发性金融领域客观上存在供给不足、供需匹配难度大等结构性难题，尤其是发展中国家“好项目缺钱”与“大资金空转”的矛盾不断凸显。2016年，亚洲基础设施投资银行正式开业，一家新型国际多边开发机构应运而生。截至2020年7月29日，4年多来，成员数量已由开业时的57个增至103个，覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲等六大洲，提供了87个、总额近200亿美元的基础设施项目投资。朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高……亚投行在国际上展示了专业、高效、廉洁的新型多边开发银行的崭新形象。

赢在“多边”。翻开亚投行的成绩单就能发现，不仅在促进互联互通、推动绿色发展、支持技术进步等基础设施项目上卓有成效，在面对世界公共卫生安全受到威胁等突发事件中也有所作为。比如，孟加拉国80%的人口生活在农村，但是农村电力覆盖率只有65%，当地政府通过亚投行提供的1.65亿美元贷款，启动了配电系统改造扩容项目，极大改善了广大农村地区电力供应质量，超过1250万人从中受益；再比如，新冠肺炎疫情暴发以来，亚投行迅速行动，成立了初始规模100亿美元的新冠肺炎危机恢复基金，支持成员应对疫情和恢复经济，充分体现了亚投行的灵活性、执行力和责任感。可以说，正是凭借合作共赢、沟通南北、包容发展的特质，亚投行正在为世界兑现更多的多边主义红利。

志在“多边”。当前，经济全球化在一些地方遇到了“逆流”“回潮”，但是在历史发展的大潮和世界发展的大势面前，这些都是暂时的、局部的，掀不起什么波浪。面对经济全球化进程中出现的问题，需要更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。正因如此，习近平主席在致辞中提出了四点期待，希望亚投行能够聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构、国际多边合作新典范。这为亚投行的发展打开了空间，也为世界的发展注入了动能。

从发展的机遇，到面临的危机，已经发生和正在发生的事实反复说明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。秉持人类命运共同体的理念，充分发挥亚投行等多边主义平台的优势和力量，团结协作、守望相助，人类才能克服共同的危机，世界才有更加美好的明天。

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