马耳他电视台播出系列中国文化主题节目

人民网布鲁塞尔7月29日电（记者任彦）当马耳他骑士遇见中华美食，在“欧洲后花园”弹奏一曲东风破，在瓦莱塔之巅归心游太极，开启“地中海心脏”的云游中国之旅，这将会是一场如何奇妙而独特的文化体验？

马耳他NET TV电视台周末精品栏目“生活与时尚”日前播出系列中国文化主题节目。马耳他知名主持人利·霍格与中马各界友人一道，探寻分享精彩有趣的交流故事，展现魅力中国的文化艺术，推介美丽中国的旅游资源。

该系列节目融文旅传播云视频资源和当地多处现场取景采访为一体，是马耳他中国文化中心首次与当地电视台进行的规模化深度内容合作。计划播出六期，现已播出四期。

在第一期节目中，马耳他中国文化中心主任杨晓龙介绍文化中心的角色定位以及双边文化和旅游交流情况；曼努埃尔剧院艺术总监肯尼斯·扎米特·塔博尼讲述他对中国瓷器的独到见解和研究；文化中心厨师黄振晓展示了精湛的西瓜雕刻技艺。

在第二期节目中，文化中心负责公共关系和媒体推广的当地雇员路易莎·布哈吉亚讲述了自己与中国文化的结缘；马中友好协会主席雷诺·卡莱亚回顾两国建交、交往故事；圣马诊所马荣连博士和马耳他妇科专家马克·布雷凯特博士联袂讲述中医合作案例。

在第三期节目中，马耳他前总统、马耳他社会福利基金会主席普雷卡表示，中国是值得信赖的朋友。她说，中国第一时间跟马耳他分享了疫情相关信息，组织专人远程对马耳他抗疫进行日常实操指导，包括文化界在内的中国朋友给马耳他提供了口罩等医疗防护物资。马耳他艺术委员会主席阿尔伯特·马歇尔谈及中马艺术交流情况，分享他的2019年“广西之旅”以及因此灵感激发创作的《六盞中国灯笼》诗集。

在第四期节目中，马耳他大学孔子学院中方院长纪能文挥毫展示书法魅力；马耳他武术学校创始人、教师吉诺·达契洛分享了自己学习中国武术的心得；格伦迪市长大卫·斯肯布里回顾他与中国文化的特殊情缘；曼努埃尔剧院艺术总监肯尼斯·扎米特·塔博尼以歌剧《图兰朵》为例分析中欧文化艺术融合的魅力。

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