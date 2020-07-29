记者观察：极端气候和新冠肺炎疫情加剧南部非洲粮食危机

人民网约翰内斯堡7月29日电（王磊）由联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署和世界卫生组织联手编写的最新版《世界粮食安全和营养状况》报告预测，全球范围内由于新冠肺炎疫情引发的经济衰退将使2020年饥饿人数至少新增约8300万，甚至可能新增1.32亿。而据南部非洲发展共同体（SADC）28日发布的最新报告显示，其13个成员国的城市和农村地区共有近4480万人面临粮食危机，而疫情将让更多人挨饿。

极端气候导致南部非洲收成下降

由于经常遭受极端气候冲击，南部非洲被政府间气候变化专门委员会认定为极端天气多发区域，在过去五个种植季节只有一次出现了正常降雨。2020年，尽管经受了降雨迟到、旱期延长、零星强降雨以及虫害暴发的影响，南部非洲的玉米收成同比增长了8%，主要因为赞比亚的收成提高了69%，南非的收成增长了38%。这是南非有记录以来的第二大丰收期，过去10年，南非每年的主要谷类作物产量占该地区总产量的30%以上。

在国际上，预计玉米、小麦和大米的产量将创历史新高，这意味着，如果全球粮食供应链不因疫情而出现故障，粮食短缺国家可能会从较低的世界粮食价格中获益。然而，由于降雨量不足和经济困难，津巴布韦的玉米产量下降了57%，而干旱也影响了斯威士兰、莱索托、安哥拉东南部、马达加斯加南部和莫桑比克的粮食产量。

农村地区粮食缺口预计将在2020年11月至2021年1月达到峰值，届时小农家庭将耗尽自己的粮食储备，而下一次丰收预计要等到2021年4月。在津巴布韦大部分地区、马达加斯加南部和莫桑比克南部等受旱灾严重影响的地区，青黄不接的时间预计还要更长。

粮食危机引发整体通胀

据南共体报告显示，疫情不仅导致人们收入下降，由于全国封锁和其他限制流动措施，粮食供应链也受到影响，导致粮食价格上涨。据津巴布韦先驱报报道，恐慌性购买和封锁驱动的价格上涨推高了撒哈拉以南非洲主要经济体的食品价格，而食品价格上涨也是导致非洲国家出现整体通胀的主要原因之一。

非洲最大经济体之一的尼日利亚，为了遏制病毒传播限制贸易，牧民和农民之间出现冲突，导致食品通胀加速，进一步导致其货币奈拉贬值。占通胀指数一半以上的食品指数6月份上涨15.2%，创2018年3月以来最大涨幅。尼日利亚国家统计局的一份报告显示，上个月约有30%的家庭面临严重的粮食短缺，而2019年初的这一比例为5.9%。进口食品如优质大米的价格比一年前上涨了28%，迫使许多人改变饮食习惯。

南非执行的长达100多天的全国封锁也加剧了粮食危机。南非经济中心约翰内斯堡市长表示，由于全国封锁，城市商业中心有近100万人需要粮食援助。而在一项国民收入动态研究中，47%的受访者表示他们的家庭在4月份就没钱买食物了。

面临粮食危机人口比去年同期增长10%

为了遏制新冠肺炎疫情，非洲各国不得不采取全国封锁，限制各类经济活动，造成本国失业率升高，生产活动严重受阻。许多贫民失去基本的谋生手段，只能靠社会救济度日。

而在疫情发生之前，非洲各国就已经面临极端气候（如干旱、洪涝等）影响和宏观经济挑战。据南共体报告显示，面临粮食危机的人口数相比于去年同期增长了10%，而由于新冠肺炎疫情尚未结束，预计面临饥荒的人口将继续增长。

南共体地区承受营养不良的三重负担，分别是营养不良、过度肥胖和缺乏必需营养素。5岁以下的儿童缺乏必须的营养，南共体16个成员国中有9个国家的营养不良人口超过30%，而缺乏必需营养素现象普遍存在。

新冠肺炎疫情进一步增加了营养不良的风险。全国封锁减少了人们获得食物的机会。随着各国采取更多的限制措施，粮食多样性也受到限制，贫困家庭无法获得或负担不起。还有家庭可能被迫采取消极的饮食习惯，包括减少进食频率、数量和质量，以适应全国封锁和其他措施带来的影响。

据预测，新冠肺炎疫情带来的多维影响可能会使整个南部非洲地区的急性营养不良在2021年前增加25%或更多。综合各方面因素，2020年会有840万名儿童面临严重营养不良，其中约230万儿童将因严重急性营养不良而需要接受治疗。

学龄儿童的粮食和营养安全在疫情期间也受到特别影响。该区域的学校和学校膳食计划由于疫情而中断，对学龄儿童获取充足食物和营养产生不利影响。根据联合国世界粮食计划署关于学校膳食的全球监测报告，估计南共体有2 050万名学龄儿童因学校关闭而无法获得正常的学校卫生和营养服务。

南共体建议各国立刻采取措施

南共体建议各国立刻采取措施，紧急援助正遭受粮食危机的人民。各成员国应加强联动，通过减少对农业活动的干扰，为农户提供必要帮助，来尽量减轻疫情对粮食供应链和相关生产的影响。

与此同时，南共体还建议扩大学校膳食覆盖面，为学龄儿童和青少年提供安全膳食网，间接转移家庭和社区的收入压力。如果无法现场分发食物，可考虑一次领取多日口粮或分发现金。

南共体还提醒成员国警惕疫情期间不断增加的家庭暴力和性别暴力事件，这些事件将严重影响家庭内部氛围、收入以及儿童关爱。政府应提供收容所和虐待受害者求助热线等基本服务，以及必要的财政和其他支持。南共体还特别提到会员国应对所有性别一视同仁，在疫情期间和之后采取的行动都是旨在建立更加平等、包容和可持续发展的经济和社会。

除了这些短期措施，各国还可以构建农业多样化体系，丰富国民膳食结构；改善和发展道路基础设施，鼓励农业相关行业向农民靠拢；兴修水利，确保全年农业生产；提高农业抵抗力，包括在农村地区创造就业机会，引进气候智能技术等。

(责编：张信凤、燕勐)