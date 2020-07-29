各领域合作不断深化 上合组织探索区域合作理念

人民网北京7月29日电 7月29日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院上海合作组织研究中心和社会学科文献出版社在京共同发布《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2020）》。

《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2020）》以2019年上海合作组织发展进程为主线，对区域内的热点问题和重大事件、年度重要会议，以及在政治、安全、经济和人文等四大领域的合作情况进行了全面的解读。

元首理事会在多个领域达成共识 习近平主席提出“四个典范”

黄皮书指出，2019年6月13～14日，上合组织成员国第十九次元首理事会会议在比什凯克举行。会议通过22份重要文件。习近平主席在比什凯克元首峰会上发表重要讲话，对上合组织未来发展提出了四点建议，倡议把上合组织打造成团结互信的典范、安危共担的典范、互利共赢的典范、包容互鉴的典范，即“四个典范”，为上合组织发展提出了明确的方向，成员国也在许多问题上达成了共识和一致立场。

在维护全球政治安全与反恐方面，上合组织谴责任何形式和表现的恐怖主义，呼吁国际社会依据《联合国宪章》及国际法原则，全面落实安理会相关决议和《联合国全球反恐战略》，摒弃政治化和双重标准，并尊重各国主权和独立，不允许以打击恐怖主义和极端主义为借口干涉别国内政；在经济发展方面，各国首脑认为经济合作是促进上合组织稳定的重要方向，成员国具有多元化的经济优势和充分的资源，可以扩大投资贸易合作，共同努力构建开放型世界经济；在维护全球公共治理方面，认为在国际关系中单方面不受限制地加强反导系统将危害国际安全和世界局势稳定。成员国要防止外空武器化，严格遵循和平利用现行有关外空的法律规定，主张严格遵守《禁止生物武器公约》，强调应启动《制止生化恐怖主义行为国际公约》等多边谈判。

上合组织经贸合作积极推进 中国将大力促进经贸合作

黄皮书指出，经贸合作是上海合作组织的重点合作领域。自组织成立以来，一直将经济合作作为驱动组织稳定持续成长的重要推动力。

2019年上合组织成员国之间的经贸合作继续积极发展，货物贸易额均有不同幅度的增长，如中国与俄罗斯双边贸易总额平稳增长，连续第二年突破1000亿美元大关。两国进出口额大致相当，显示两国经贸合作可持续健康发展，而中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国的贸易也保持了相当可观的增长。在贸易的商品结构方面，中方出口商品种类相对较为丰富，以工业制成品为主，中方进口则以能源原材料为主。这显示出中国在上合组织内占据制成品工厂地位。

总的来看，2019年上合组织成员国之间的经贸合作取得了许多积极进展，除双边贸易和投资合作外，成员国在能源、金融、科技等领域都开展了程度不同的合作，一些重大项目正在落实之中，有些项目取得突破性进展。比如中俄东线天然气管道顺利开通，中俄黑龙江大桥已经合龙。这些项目的落实虽然耗时较长，但其成功建成，必将有力促进两国在各领域的全面合作走向深化。

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