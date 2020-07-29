蒙古国决定将疫情防控高度戒备状态期限延长至8月31日

2020年7月29日，蒙古国总理呼日勒苏赫主持政府会议。（图片来源：蒙古国政府网站）

人民网乌兰巴托7月29日电（记者霍文）29日，蒙古国政府会议听取了国家紧急情况委员会前一天会议报告，并决定将疫情防控高度戒备状态期限延长至8月31日。当日，蒙古国确诊病例累计291例，均为境外输入。

鉴于蒙古国疫情防控情况，政府将适度放松疫情防控限制措施，允许经风险评估的个体企业、电影院、寺庙及儿童游乐场所等行业继续正常营业；中小学和幼儿园、职业技术培训机构、高校和职业学校分别于9月1日、14日和10月5日以在线课程和课堂教学形式有序复课和恢复运营；继续关闭航空和陆路口岸，禁止外国人入境，停止体育场馆、游戏厅、酒吧等密闭场所聚集性活动。

蒙古国副总理兼国家紧急状况委员会主席索德巴特尔28日主持召开国家紧急状况委员会扩大会议，听取医疗卫生和检验检疫等相关部门关于国际国内疫情发展情况的风险评估综合报告，并就是否再次延长疫情防控高度戒备状态期限、是否逐步有序恢复各类学校课堂教学和职业培训机构培训业务运营，以及继续从外海撤侨安排等问题进行研究，并作出相应决定，提请政府会议讨论。

据蒙古国外交部领事局局长孟赫图希格在29日举行的新闻发布会上说，自今年1月28日至7月28日，蒙古国通过向海外派出专机和临时开放陆路口岸等运输方式，从世界40个国家和地区共接回1.5万余名本国公民。蒙政府计划8月继续派出包机，陆续接回申请回国的本国公民。

本月23日，蒙古国政府组织医疗卫生和检验检疫等相关部门专家对国际国内疫情发展情况进行第10次综合风险评估，其结果报告依旧认为，当前全球疫情状况并不乐观，感染人数仍在日趋高升。加之，随着海外本国公民的陆续回国，蒙古国境外输入确诊病例仍在持续增加，疫情防控总体形势依然非常严峻，蒙古国处于本土人际传播的高度风险状态。

蒙古国政府曾于2月13日宣布进入疫情防控高度戒备状态，并分别于3月22日、4月28日、5月27日、6月30日和7月10日将疫情防控高度戒备状态期限延长5次，即分别延长至4月30日、5月31日、6月30日、7月15日和7月31日。

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