俄罗斯MTS公司获得了首个5G牌照

人民网莫斯科7月28日电（记者张晓东）28日俄罗斯三大通讯运营商之一MTS通报称，公司获得了在该国83个地区提供频率为24.25-24.65 GHz的5G通讯标准服务的许可证。据悉牌照为俄罗斯联邦通讯监管局颁发，有效期到2025年7月。

MTS表示，它是俄罗斯第一个获得5G牌照的运营商。目前5G网络服务的首批目标群体已锁定，将是商业用户和大型制造企业。公司将在不久的将来推出面向工业企业的解决方案。目前正针对工业与商业案例包括工业、农业、医药以及零售和物流专门研发和测试5G应用场景。

MTS总裁阿列克谢·科尔尼亚表示，5G标准将使企业客户能够积极地应用人工智能、物联网、增强和虚拟现实技术来远程控制设备，开发无人驾驶汽车，进行交互式培训以及在生产中创建最新的质量控制系统。不过他强调，要使5G技术大规模地投入使用，还有许多工作要做，但显而易见，现存几乎所有行业对其都有需求，并在未来几年成为俄罗斯经济的最重要驱动力之一。

今年3月，俄罗斯国家无线电频率委员会作出决定，将24.25-24.65 GHz频段分配给不确定的人群以创建5G网络。这也就意味着，如果运营商提出相应申请，那么俄罗斯联邦通讯监管局将有权决定谁来安装电子通信设备来使用该频段资源。

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