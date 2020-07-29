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中国代表呼吁国际社会推动也门问题政治解决

2020年07月29日09:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国7月28日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军28日呼吁，国际社会必须加大努力，推动也门问题政治解决早日取得突破。

当日，安理会举行也门问题公开会，张军出席会议并阐述中方立场。他表示，当前也门局势仍不容乐观，战火与饥荒风险、灾害交织，人民处于水深火热之中。国际社会应从三个方面加大努力，推动也门问题政治解决早日取得突破。

一是冲突各方应立即停止军事行动，改善当地安全局势。军事手段解决不了任何问题，只会延长战争和民众苦难。中方敦促相关各方从也门国家未来和人民利益出发，积极响应秘书长及其特使的停火呼吁，立即停止一切敌对行动。

二是坚持政治解决大方向，继续推进斡旋调解。中方呼吁冲突各方同特使加强合作，就和平倡议内容深入协商、凝聚共识、缩小分歧，维护和平倡议前景。同时应充分调动地区国家力量，推动他们发挥积极作用，同联合国的斡旋形成合力。

三是大力改善也门人道局势，保障人道准入。国际社会应推动也门各方一致行动，协助联合国及有关机构开展人道救援行动。我们也应特别关注妇女、儿童、残疾人等弱势群体的困难和需要。联合国还应推动各地区的实际控制方采取有效措施防控疫情。7月15日，中方再次向也方提供了一批抗疫物资。我们愿继续为也门政府和人民提供支持和帮助，也呼吁捐款国尽快履行捐资承诺。

张军还就萨菲尔号油轮问题表达关切，呼吁有关各方保持对话，确保联合国技术团队尽快对油轮进行安全评估和维修，避免发生环境、人道和经济灾难。

(责编：张信凤、燕勐)
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