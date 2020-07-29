原标题：美国经济笔记：疫情拖垮多少美国企业

新华社华盛顿7月27日电 美国经济笔记：疫情拖垮多少美国企业

新华社记者许缘 高攀

从新冠疫情在美国暴发以来，数以千计的美国企业先后走上破产法庭，其中不乏百年老店、具有标志性的品牌和资产过百亿美元的行业巨头。疫情冲击波影响深远，不断击溃一个又一个企业。

全球连锁汽车租赁品牌赫兹、老牌页岩油气企业切萨皮克能源公司、百年服装品牌布克兄弟、零售巨头阿塞纳零售集团……企业纷纷宣告破产所产生的影响如涟漪般扩散，震荡其所在的产业链，对美国经济整体构成冲击。

全球领先法律服务企业埃贝公司日前公布的数据显示，截至6月30日，美国已有超3600家企业在今年申请破产保护，同比增长26%。

据美国彭博新闻社数据显示，自3月初美国多州实施封锁和“居家令”以来，疫情导致至少148家企业破产。同期，数以千计负债累累的美国企业申请破产重组、出售资产甚至永久关闭。这些企业在疫情开始前就已深陷财务困境或其他危机，疫情则成为压垮它们的“最后一根稻草”。

然而这仅仅是冰山一角，还有大量默默关门的个体户或家庭作坊难以统计，它们是疫情最直接的“受害者”。这些商户分散在美国各地，它们的倒闭通常不会引起过多关注，但是真切地伤害到家庭和个人，凸显疫情对美国经济造成的全面损害。

按行业来看，疫情冲击范围极广，申请破产保护的企业有来自零售业、航空业和餐饮业，也有石油生产商、健身中心以及空中无线网络提供商。它们有的考虑出售部分业务或门店以寻求“生存线上挣扎”，有的不得不直接申请破产。

在产业链高度成熟和完整的当下，一家企业的破产涟漪效应被放大。以零售业为例，今年3月以来，“居家令”和封锁措施导致许多零售企业破产或在破产边缘徘徊，为其提供门面的房地产公司也面临难关。

标准普尔全球评级公司近日公布的数据显示，疫情之下很多零售企业难以按期支付租金，那些主要针对零售业的房地产企业的信用等级和前景展望将受牵连。

标普认为，鉴于近月来疫情在加利福尼亚州等多地有所反弹，企业破产继续攀升，门店关闭步伐加快，市场需求减弱将令专注于零售业的房地产企业面临巨大现金流波动，零售业房企的复苏之路面临坎坷前景。

阿塞纳零售集团申请破产保护就是一个典型案例。截至今年2月，该集团在美国拥有近2800家门店，是许多商场运营商至关重要的租户。该集团将陆续关闭旗下主要品牌的部分门店，削减量可能达1600家，留下大量空置商业用地。在零售业整体不景气的当下，这些空置商业用地将很难得到填补。

然而，最糟糕的情况仍没有到来。有迹象显示，随着疫情近来大规模反扑，经济复苏陷入停滞可能导致美国企业破产数量继续攀升。埃贝公司的数据显示，今年美国企业破产申请可能同比激增43%。经济学家认为，可能会有更多零售商和石油公司受到疫情冲击。美国破产协会称，随着联邦政府部分援助举措即将到期，企业申请破产数量预计还将增加。

金融服务集团嘉信理财首席投资策略师莉兹·安·松德斯认为，伴随疫情在美国南方等州反扑，美国各地都能感受到经济放缓的压力。企业破产案例增加足以引发更广泛企业和消费者恐慌，对美国来说是一个波及全国的坏消息。

(责编：张信凤、燕勐)