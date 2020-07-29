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国际热核聚变实验堆重大工程安装正式启动

2020年07月29日08:22  来源：新华网
 
原标题：国际热核聚变实验堆重大工程安装正式启动

　　新华社巴黎7月28日电（记者陈晨）国际热核聚变实验堆（ITER）计划重大工程安装28日在位于法国南部圣保罗-莱迪朗斯镇的该组织总部正式启动。

　　本次启动的是国际热核聚变实验堆托卡马克装置安装工程。托卡马克装置是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置。它的中央是一个环形真空，外面围绕着线圈。通电时其内部会产生巨大螺旋形磁场，将其中的等离子体加热到很高温度，以达到受控核聚变的目的。

　　法国总统马克龙当日在视频致辞中说，ITER体现着和平与进步。通过核聚变，核能可成为未来的希望，为人类提供“无污染、无碳、安全、实际上不产生废料的能源”。

　　ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，它旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术商业化可行性。欧盟、中国、美国、日本、韩国、印度和俄罗斯共同资助了这一项目。

　　2019年9月，中核集团牵头的中法联合体团队正式与ITER组织签订了托卡马克主机TAC-1安装标段工程合同。作为该标段的第一个重要工程节点，ITER于今年5月28日完成了杜瓦底座（托卡马克装置压力容器的底座）吊装工作。

　　ITER组织总干事贝尔纳·比戈在28日的启动仪式发布会上说，中国以快速的工程反应和科研进步，成为各合作方中兑现国际承诺的典范。

　　根据ITER此前发表的公报，通过对项目进展的评估，托卡马克装置有望在2025年获得第一束等离子体。

(责编：张信凤、燕勐)
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