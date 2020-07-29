原标题：多国专家学者呼吁加强儿童保护国际交流与合作

新华社北京7月28日电（记者朱超）“国际儿童保护热点问题系列研讨会”首场会议28日以视频方式举行。与会专家表示，面对日益严峻的儿童权益受侵害问题，各国不仅需要加强专门性立法，也应当着力推动儿童保护国际交流与合作。

此次会议由国际儿童法联盟、北京青少年法律援助与研究中心联合主办，来自6个国家的8位专家在会上发言。

国际儿童法联盟主席、北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华介绍了中国近些年来在儿童立法和政策改革方面的巨大进步以及中国社会组织在推动全球儿童保护协作方面所开展的工作。

他表示，新冠肺炎疫情肆虐加剧了人类社会原本就面临的恐怖主义、地区冲突、环境污染、贫困等诸多挑战。儿童不仅是受害者，也是人类解决上述挑战的希望。国际儿童法联盟可以在推动国际儿童法更深入地转化为国内法、动员更多法律专业人士关注儿童法、提高儿童保护法律政策的质量等方面扮演更重要的角色。为此，国际儿童法联盟今后每月都将召开线上“国际儿童保护热点问题系列研讨会”，以推进相关工作。

与会专家学者认为，包括“线上儿童性引诱”问题在内的侵害儿童权益问题日益严峻，迫切需要各国通过专门性立法进行扼制。他们呼吁，借助线上研讨会等各种可行方式，加强儿童保护问题上的国际交流与合作。

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