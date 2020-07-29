原标题：防输入性病例 英国密切关注德法疫情

英国政府25日突然宣布，将西班牙重新列入入境隔离国家和地区名单，令准备前往或已身在西班牙度假的英国民众措手不及。一名英国卫生部官员27日说，正在密切关注法国、德国等国家的疫情动态，会为防控新冠疫情采取必要行动。

25日正值周末，英国运输部宣布，从当天午夜开始，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。包括英国交通大臣格兰特·沙普斯在内，不少英国人当时正在西班牙度假，还有大量民众准备当天飞赴西班牙大大小小的旅游胜地。

西班牙过去一周新冠疫情反弹，24日新增病例2255例。英国内阁25日召开紧急会议，作出上述决定。

英国民众担心，其他旅游目的地国家也可能突然被列为入境隔离国家。当英国天空新闻频道问及德国、法国是否会被列入这份名单，英国卫生部政务次官海伦·惠特利说，政府将关注这些国家的疫情动态，如果一个国家目前不是入境隔离国，但其新增新冠确诊病例在迅速增长，“那么我们得采取行动，因为我们不能让新冠病毒再次传遍全英”。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，过去一周，欧洲范围内，俄罗斯新增新冠确诊病例最多，为40762例，其次是西班牙12166例，法国5858例，英国4662例，德国3932例。

西班牙多地全年日照充沛，是英国人青睐的度假地之一。西班牙去年接待的外国游客中英国人超过20%，占比最大。路透社数据显示，按照先前飞行计划，7月26日至8月31日，共有9835架次航班从英国飞往西班牙。

西班牙政府说，疫情仅发生在西班牙局部地区且受到控制，希望英国不要把加那利群岛和巴利阿里群岛包括在入境英国后须隔离的范围内。上述群岛分别位于非洲西北海域和地中海，均为度假胜地。

英国卫生部政务次官惠特利告诉英国广播公司，一些西班牙岛屿的新增病例在增加，况且这些岛屿和西班牙本土之间多有人员往来，所以为了更好保护英国，只能采取一刀切政策，隔离从西班牙全境出发抵达英国的人士。

德国、法国和英国是欧洲三大旅游消费国。受英国政府隔离来自西班牙的入境者这一新政策影响，英国易捷航空公司一天之内股价下跌14%，为3月以来最大降幅；英国航空公司母公司国际航空集团股价下跌8%，途易旅行公司股价下跌11%。

欧洲最大廉价航空运营商瑞安航空公司首席执行官迈克尔·奥利里批评英国政府“过度反应”，说不打算减少从英国飞往西班牙的运力。

欧洲最大的“旅行承包商”途易旅行公司的英国分部说，将取消从现在至8月9日前往西班牙本土的全部旅行预订单，而途易航空公司飞往加那利群岛和巴利阿里群岛的航班不会取消。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)