人民网>>国际

日本称“安倍谢罪”塑像将“决定性”影响日韩关系

2020年07月29日08:14  来源：新华网
 
原标题：日本称“安倍谢罪”塑像将“决定性”影响日韩关系

　　日本政府28日就媒体所报韩国民间设立寓意日本首相安倍晋三向“慰安妇”谢罪的塑像表达不满，警告这一事件将对日韩关系产生“决定性”影响。

　　日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说，“这种做法从国际礼仪上来说不可接受”，“如果报道属实，这将对日韩关系产生决定性影响”。

　　他同时“强烈要求”韩方“切实履行”两国就“慰安妇”问题达成的“最终和不可逆”协议。

　　日本和韩国媒体报道，这组塑像位于韩国江原道平昌私人植物园“韩国自生植物园”内，一名代表“慰安妇”的少女塑像端坐，面前是一名男性塑像，双膝跪地、双手伏地。

　　塑像正式名称为《永远的赎罪》。日本东京广播公司报道，塑像别名是“谢罪的安倍”。

　　韩国媒体援引塑像创作者的话报道，安倍拒不就日本对朝鲜半岛的殖民统治和“慰安妇”问题谢罪，因而以这一作品“敦促（安倍）反省”。

　　《朝日新闻》援引植物园园主金昌烈（音译）的话报道，塑像2018年完成，植物园因火灾一度关闭，打算利用重开的机会给塑像揭幕。

　　金昌烈说，韩国已经有很多“慰安妇”少女塑像，“建造一座责任人谢罪的塑像会更好”。

　　他另外告诉日本共同社，这座塑像“并非特定针对”安倍，而是“代表所有应该谢罪的男性”。

　　园方本打算下月10日举行揭幕式。不过，韩国《中央日报》28日报道，园主已经取消这一计划。

　　第二次世界大战期间，日本在亚洲国家强征“慰安妇”。韩国方面一直要求日方正视历史，就“慰安妇”问题正式道歉和赔偿；日方则称，两国1965年签订《日韩请求权协定》后，这一问题已经解决。

　　日方称，朴槿惠任韩国总统期间，韩日政府2015年12月签署《韩日慰安妇协议》，就“慰安妇”问题达成“最终且不可逆转的一致”。

　　但是，这份协议在韩国受到普遍反对和批评。文在寅就任韩国总统后，韩方多次对协议表达不满，认定它没有真正解决“慰安妇”问题。韩国2018年11月解散依据这一协议成立的“和解与治愈基金会”。这一基金会由日方出资，提供给“慰安妇”受害者。

　　因韩国法院判处日本企业必须就二战期间强征韩国劳工作出赔偿，韩日关系去年以来空前恶化。日本《每日新闻》说，从现状看，“慰安妇”问题远难解决。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved