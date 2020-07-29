原标题：日本称“安倍谢罪”塑像将“决定性”影响日韩关系

日本政府28日就媒体所报韩国民间设立寓意日本首相安倍晋三向“慰安妇”谢罪的塑像表达不满，警告这一事件将对日韩关系产生“决定性”影响。

日本内阁官房长官菅义伟在例行记者会上说，“这种做法从国际礼仪上来说不可接受”，“如果报道属实，这将对日韩关系产生决定性影响”。

他同时“强烈要求”韩方“切实履行”两国就“慰安妇”问题达成的“最终和不可逆”协议。

日本和韩国媒体报道，这组塑像位于韩国江原道平昌私人植物园“韩国自生植物园”内，一名代表“慰安妇”的少女塑像端坐，面前是一名男性塑像，双膝跪地、双手伏地。

塑像正式名称为《永远的赎罪》。日本东京广播公司报道，塑像别名是“谢罪的安倍”。

韩国媒体援引塑像创作者的话报道，安倍拒不就日本对朝鲜半岛的殖民统治和“慰安妇”问题谢罪，因而以这一作品“敦促（安倍）反省”。

《朝日新闻》援引植物园园主金昌烈（音译）的话报道，塑像2018年完成，植物园因火灾一度关闭，打算利用重开的机会给塑像揭幕。

金昌烈说，韩国已经有很多“慰安妇”少女塑像，“建造一座责任人谢罪的塑像会更好”。

他另外告诉日本共同社，这座塑像“并非特定针对”安倍，而是“代表所有应该谢罪的男性”。

园方本打算下月10日举行揭幕式。不过，韩国《中央日报》28日报道，园主已经取消这一计划。

第二次世界大战期间，日本在亚洲国家强征“慰安妇”。韩国方面一直要求日方正视历史，就“慰安妇”问题正式道歉和赔偿；日方则称，两国1965年签订《日韩请求权协定》后，这一问题已经解决。

日方称，朴槿惠任韩国总统期间，韩日政府2015年12月签署《韩日慰安妇协议》，就“慰安妇”问题达成“最终且不可逆转的一致”。

但是，这份协议在韩国受到普遍反对和批评。文在寅就任韩国总统后，韩方多次对协议表达不满，认定它没有真正解决“慰安妇”问题。韩国2018年11月解散依据这一协议成立的“和解与治愈基金会”。这一基金会由日方出资，提供给“慰安妇”受害者。

因韩国法院判处日本企业必须就二战期间强征韩国劳工作出赔偿，韩日关系去年以来空前恶化。日本《每日新闻》说，从现状看，“慰安妇”问题远难解决。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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