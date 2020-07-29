欧洲电动车市场逆势增长

欧洲汽车制造商协会日前公布的行业报告显示，受各国政府陆续推出的一系列优惠政策刺激，欧洲电动车市场持续扩大，成为上半年欧洲汽车行业的亮点。

据统计，欧盟27个成员国中有26个国家制定了鼓励电动车发展的相关刺激政策。

6月以来，法国政府出台了进一步鼓励购买电动车的政策，将私人购车补助上限从此前的6000欧元提升至7000欧元，同时推出以旧换新的长期方案，在此期间将私家车更换为电动汽车的消费者将享有最高5000欧元的额外补贴。法国汽车制造商委员会的数据显示，6月法国电动车市场份额从2019年同期的2.5%上升到9%，销量超过2万辆，并有望在年内提升至15%。

德国政府的刺激政策重点向环保、科技等领域倾斜，通过降低电价、加大相关基础设施投入等方式引导汽车领域的绿色消费，并对电动车消费者和汽车制造商提供每辆总计最高达9000欧元的购车补贴。德国汽车行业协会的数据显示，2020年上半年，德国国内电动车市场份额已达到7.7%，随着政府相关政策的逐步落地以及更多新车型的陆续推出，下半年电动车市场份额有望接近10%。

意大利、西班牙等欧洲国家也纷纷推出了包括减免购置税、增加用户补贴等行业扶持政策，进一步刺激本国电动车市场的发展。欧洲汽车制造商协会预测，在各项利好政策刺激下，2020年欧洲电动车总体市场份额有望达到7.5%。

英国一家能源咨询公司的电动车研究部人员表示：“目前欧洲范围内大约有200万辆电动车，预计到2030年这一数字有望超过4000万。随着未来价格下降、车型增加以及消费者环保意识提高，电动汽车行业将步入快速发展期。”

分析认为，新一届欧盟机构将绿色、数字经济作为优先政策，把应对气候变化挑战作为施政重点，着力推动绿色、低碳、可持续发展。其中围绕汽车尾气排放标准，欧盟制定了一系列新政，规定自2021年起，欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高于每公里95克，到2025年和2030年，则需要在这一基础上再分别降低15%和37.5%。与此同时，公众要求加大应对气候变化的呼声，也使欧盟和成员国政府在行业救助政策上有所倾斜，出台了多项鼓励企业更多生产清洁能源汽车的刺激政策，特别是在相关产业链和配套基础设施建设以及降低购车成本方面力度明显。

瑞银集团近期的报告显示，欧盟在碳排量等标准方面的限制措施为行业投资者提供了明确的信号，即投资电动汽车领域的企业将成为政策的优先受益者。在环境监管不断收紧及刺激政策陆续出台的双重作用下，欧洲汽车制造商纷纷加快了布局电动汽车领域的步伐。奔驰集团研发部门负责人卡伦纽斯表示：“近期乘用车领域中高端车型和电动车的销量复苏明显。我们将继续坚持引领汽车行业向电动化和数字化发展的战略目标。”

（本报布鲁塞尔7月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 16 版）

(责编：牛镛)