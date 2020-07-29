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越来越多店铺加入线上销售——

巴西电子商务加速发展

本报驻巴西记者  张远南

2020年07月29日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　巴西电商协会近日发布的数据显示，3月下旬以来，巴西已有超过13.5万家店铺加入线上销售，几乎每分钟都有新店上线，月均新开店铺数是疫情前的4倍。

　　由于疫情防控需要，巴西多地自3月起关停非必要商业活动。不少商铺从线下转为线上经营，其中服装、食品、日化用品等成为新增电商的主力行业。巴西电商协会近日发布的数据显示，今年前5个月，在线订单数、销售额分别同比增长65.7%和56.8%，电商平台客户端下载数成倍增长。

　　越来越多电商通过社交媒体进行宣传，纷纷推出打折、免运费活动。一家大型零售公司安排了9000名员工通过即时通信软件与顾客对接，还有的商家开启直播带货模式。亨内尔是巴西首家进行直播销售的服装品牌。公司市场营销总监玛丽亚表示，这是一种有效提高用户参与度的新商业模式，进一步拉近了品牌与受众之间的距离。巴西的电商系统开发公司也不断进行技术创新，除了基于人工智能的推荐系统外，语音识别、图片识别等智能搜索功能越来越受欢迎。

　　巴西知名线上连锁花店吉莉安娜今年5月的销售额逆势而上，同比增长200%，在母亲节当天就接到近10万份订单。该公司市场营销总监索萨表示，“企业的线上经营必须学会适应新情况。花店此前推出促销活动，还免费赠送鲜花，收获了更多顾客”。

　　巴西电商数据分析公司“购买与信任”首席执行官迪亚斯表示，巴西消费者使用跨境电商平台购买商品的频率也有所增加。近期，速卖通联合菜鸟物流每周提供两班中巴间货运包机服务，确保物流时效。

　　分析认为，降低接触所带来的“安全感”是线上购物在巴西日趋流行的重要原因之一。“起初我以为网购很复杂，现在已经逐渐习惯了上网买东西”，70岁的里约热内卢市居民塞尔吉奥告诉记者，巴西老年人群体购买力高，在线购物已成为他采购必需品的主要方式。

　　数据显示，今年第二季度，巴西有570万消费者首次通过互联网进行购物。受线上订单推动，今年上半年，巴西国家邮政公司业务量同比增长25%。为满足市场需求，公司雇用了第三方劳动力并增加了新的货物运输路线，为电商订单提供特别待遇。

　　随着巴西各地开始复工复产，部分实体商店重新开业，电子商务仍继续呈现增长势头。超市、药店与电商结合模式日趋成熟。6月份，食品和饮料的线上销售额同比增长265%。迪亚斯认为，由于线上购物便捷、安全，更多巴西人将选择在网店购物。

　　（本报里约热内卢7月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 16 版）
(责编：牛镛)
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