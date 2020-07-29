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外交部发言人——

赞赏菲律宾总统在南海问题上的表态

2020年07月29日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月28日电  （记者谢亚宏）针对菲律宾总统杜特尔特表示在南海问题上不会同中国对抗，外交部发言人汪文斌28日表示，中方赞赏杜特尔特总统有关表态，愿同菲方继续通过双边友好协商妥善处理海上争议，共同维护南海和整个地区的和平稳定。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，27日，杜特尔特发表国情咨文时表示，菲将继续奉行独立外交政策，不会在中美之间选边站队，不会同意美重返菲军事基地，在南海问题上不会同中国对抗。他还表示希望中国新冠病毒疫苗研发成功后优先向菲方提供。中方对此有何回应？

　　汪文斌说，任何国家都有奉行独立外交政策、基于国家利益自主发展对外关系的权利。杜特尔特总统的有关政策主张符合菲律宾人民的根本利益，符合地区国家的共同期待，符合和平发展的时代潮流。

　　汪文斌表示，中方在南海问题上的立场是一贯的、明确的。事实证明，妥善处理这一问题对中菲双方有利，对地区和平稳定有利。“我们赞赏杜特尔特总统有关表态，愿同菲方继续通过双边友好协商妥善处理海上争议，共同维护南海和整个地区的和平稳定。”

　　他说，新冠肺炎疫情发生以来，中菲双方同舟共济、守望相助，抗疫合作已成为两国关系的新亮点。“菲律宾是中国的友好邻邦，我们愿在疫苗方面优先考虑菲方需求。”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 03 版）
(责编：牛镛)
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