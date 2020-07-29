面对蛮横无理的美国，中国将作出坚定而理性的回应

本报北京7月28日电 7月28日，国务委员兼外长王毅在与法国外长勒德里昂通话时就中美关系发表了看法。

王毅表示，当前，中美关系引起国际社会普遍担忧，根本原因是美国国内一部分政治势力，出于拉抬选情的政治考量和维持单极霸权的需要，不惜全面否定中美关系的历史，毫无道理地对中国进行全方位打压，不断挑衅中国的核心利益，攻击中国人民选择的社会制度，污蔑与中国人民血肉相连的执政党。这些行径丧失了国与国交往最起码的礼仪，突破了国际准则最基本的底线，是赤裸裸的强权政治。

王毅表示，面对横冲直撞、蛮横无理的美国，中国将作出坚定而又理性的回应。

首先，中方将坚决反制侵害中方正当权益的恶劣行径。中国从来不会主动挑起事端、始终保持最大限度的克制。

第二，中美应当进行理性沟通。我们愿从中美两国人民和世界人民共同利益出发，通过平等沟通交流，力争维护中美关系的稳定。

第三，国际社会应当共同维护团结与合作。我们相信各国都能作出正确和明智判断，不被美国少数政治势力裹挟，共同防止世界被拖进冲突对抗的新冷战，共同防止全球化的进程被粗暴打断。纵容霸凌保证不了自身安全，反而会让霸凌者得寸进尺。各国应行动起来，抵制任何单边和强权行径，捍卫世界和平与发展的大局。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 03 版）

(责编：牛镛)