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走出一条周边外交新路（国际论坛）

苏长和

2020年07月29日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　周边外交在中国特色大国外交中占据特殊地位，维护好、巩固好、发展好同周边国家的关系，对实现中华民族伟大复兴和周边国家共同发展，都具有重要意义。2013年10月召开的周边外交工作座谈会，是新中国成立以来第一次针对周边外交工作举行的高规格会议，擘画了未来5到10年周边外交工作的战略目标、基本方针、总体布局。党的十八大以来，习近平总书记多次访问周边国家，充分显示周边外交在中国特色大国外交全局中的重要地位。

　　历史上，不少大国的兴起，都面临如何处理同周边国家的关系问题。其中，有的将周边国家视为“后花园”，有的将周边国家作为势力范围和战略缓冲地，更有的将周边国家作为经济殖民地。实践证明，这些都没有形成与周边国家的良好关系模式，产生了不少教训。中国的周边外交不会也不能走这样的老路。习近平总书记在周边外交工作座谈会上指出，我国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。所以，中国周边外交不搞依附、不搞干涉、不搞势力范围、不搞你输我赢、不搞分而治之，而是走出了一条大国与周边国家和平共处、和谐共生、共同发展的新路。

　　党的十八大以来，中国与周边国家关系的发展进入了快车道。一是政治引领的特点更明显，通过形成常态化的、正式和非正式的、双边和多边的会晤机制，保证了中国与周边国家领导人之间的常来常往和定期互动。二是规划先导的作用更突出。中国同越来越多周边国家制定了5年或10年的双边关系发展规划，努力通过发展规划对接的方式确保合作的持续性和稳定性。三是交流合作的层次更丰富、领域更广泛，涵盖政党交流、政府部门行政合作、执法安全合作、地方间合作、工商论坛、治国理政交流、人文交流等方方面面。四是互联互通的水平逐步提高，特别是共建“一带一路”倡议提出以来，各方加大互联互通力度，大大增加了中国与周边国家之间人、财、物、智的流动性，释放出亚洲在国际关系中的活力。五是外交实践的创新更多样。这些年来，在中国特色大国外交实践中，外交规划、互联互通、地方合作、安全合作等，都始于周边，由点及面。

　　当然，中国的周边地区存在政治生态多变、发展阶段有别、社会生态各异、风俗人文不同、域外国家介入较深等特点，这就决定了中国与周边国家关系不可避免会存在一些干扰因素。正如习近平总书记所指出的：“邻里之间难免磕磕碰碰，但双方要坚持从两国关系大局出发，通过和平友好协商，妥善管控和处理分歧，防止两国关系偏离正确航道，正所谓得其大者可以兼其小。”显然，中国与周边国家的合作是主流，可以通过建立必要的分歧解决机制，保证双边和多边关系不偏离共同发展的航道。

　　中国与周边国家山水相连、命运与共。在西方国际关系和外交实践中，大国与周边国家建成和谐共生关系的模式不多，亚洲和东方国家在这方面有条件也应该避免走西方外交的老路，相信通过各方协力合作，能够走出一条充满希望与活力的周边外交新路。

　　（作者为复旦大学国际关系与公共事务学院院长）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 03 版）
(责编：牛镛)
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