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亚洲区域经济合作持续向好

本报驻泰国记者  林  芮

2020年07月29日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，亚洲相关国家抗疫取得积极成效，地区国家间经济合作持续深化，有力维护了亚洲地区产业链供应链的稳定与发展。专家认为，亚洲区域经济一体化程度不断提升，对推动世界经济复苏具有重要意义。

　　亚洲开发银行（亚行）近日公布的数据显示，目前亚洲国家的对外贸易中，区域内贸易约占58%，区域一体化程度持续加深。博鳌亚洲论坛此前发布的《亚洲经济前景和一体化进程2020年度报告》指出，尽管疫情对亚洲经济造成较大冲击，但亚洲各经济体宏观经济基本面总体良好，区域内贸易、生产、投资相互依存度高，表现出强劲韧性。

　　“亚洲区域内货物贸易相互依存度上升”

　　中国苏州工业园区的一家工厂里，一个个指甲盖大小的动态随机存储器芯片，经过封装测试，先运到韩国，再销往全球市场，成为亚洲国家深度参与全球产业链供应链的一个缩影。

　　《亚洲经济前景和一体化进程2020年度报告》指出，“亚洲区域内货物贸易相互依存度上升，对全球供应链依存度指数有所提升。同时，中国在亚洲全球价值链构建中继续发挥重要枢纽作用，亚洲主要经济体与中国之间的贸易额逆势上扬。”

　　“近年来，亚洲特别是中国成为全球供应链的重要中心之一，包括东南亚在内的许多亚洲国家，都是全球供应链的重要组成部分。”亚行高级经济顾问庄巨忠认为，当前亚洲经济面临全球贸易紧张局势和疫情等挑战，但区域经济一体化趋势总体向好，亚洲在贸易、投资、金融、旅游等方面的一体化程度近年来持续上升。

　　在新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬看来，中间产品占比越来越大是亚洲区域内贸易的一个重要特点。“东亚经济体具有高端科技、创新能力等比较优势；一些东南亚、中亚、南亚经济体则拥有劳动力、原材料等比较优势。总的来说，区域内各个国家可以形成互补优势，通过市场的进一步对接，实现差异化竞争，从而构筑更加完整和紧密的价值链体系。”

　　“中国在亚洲产业链中的作用进一步凸显”

　　“榴莲正经历着有史以来最旺的销售季节之一，并未受到疫情的严重影响。”泰国榴莲种植者联合会主席提拉帕·昂猜近日表示，由于中国市场的强劲需求，今年以来泰国果农已经向中国出口了超过10万吨的水果。

　　受疫情影响，亚洲多国经济增速放缓。东盟与中日韩宏观经济研究办公室主任土井俊范认为，从下半年开始，区域内经济会重新实现增长。“得益于内部增长动力，中国将逐步带动地区制造业复苏。东盟和中日韩成功实施了出口和制造业战略，电子商务、数字技术不断发展，形成了新的区域增长范式。”

　　中国做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，率先推动企业复工复产，对进出口形成了有力支撑。中国国家统计局日前发布的最新数据显示，今年上半年，中国货物进出口降幅较第一季度明显收窄3.3个百分点。其中，第二季度与主要贸易伙伴进出口实现正增长，与一些亚洲国家的贸易增长尤为显著，例如对东盟进出口延续增长态势，上半年对东盟进出口占中国外贸总值的14.7%。

　　顾清扬表示：“中国拥有全球最完整的产业配套体系、企业生态体系以及充足的融资能力。中国经济的集成性和综合性，就像磁铁一样将周边经济体的国际企业吸引到中国。中国与亚洲其他经济体的深度融合，可以促进经济全球化的进一步发展。”

　　泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国市场对东盟国家意义重大。“中国人口庞大，且随着近年来经济飞速发展，民众消费能力不断提高，购买力增强，东盟国家的众多水果品种越来越受中国消费者青睐。加上中国与东盟之间的跨境电商合作发展迅速，进一步促进了双方经贸合作发展。中国和东盟两个市场，未来将更加紧密地结合在一起，成为世界经济稳定和发展的重要动力。”

　　中国人民银行研究局局长王信表示：“亚洲经济相对复苏更快，受疫情冲击相对较小，疫情后亚洲国家的经济合作、经济一体化程度也在进一步发展。未来亚洲地区产业链可能更加紧密，在这个过程中，中国在亚洲产业链中的作用进一步凸显。”

　　“加强经贸合作，共同努力恢复区域经济增长”

　　亚洲多国和区域组织都强调加强合作对于恢复经济的重要性。今年以来，亚洲国家互施援手，相互提供物资援助，分享经验和技术，推动共建人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，维护本地区产业链供应链稳定，取得显著成效。

　　上月发表的《东盟与中日韩（10+3）经贸部长关于缓解新冠肺炎疫情对经济影响的联合声明》，重申保持市场对贸易和投资开放的重要性，以增强区域供应链的韧性与可持续性、维持必要的商品和服务流动。声明指出，“将通过解决贸易壁垒、促进贸易投资、拓展合作领域等方式加强经贸合作，共同努力恢复区域经济增长。”

　　在不久前落幕的东盟峰会上，东盟领导人强调将坚决致力于减少疫情对地区经济的影响，维护产业链供应链稳定，并继续加强与中国等伙伴国的合作。东盟还同意，争取在今年年底签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），向世界传递维护自由贸易、深化区域经济一体化的决心。

　　国际机构继续看好亚洲经济复苏前景。在近期发表的经济展望中，国际机构均认为亚洲经济有望在下半年复苏，成为推动世界经济增长的主要动力。国际货币基金组织（IMF）认为，亚洲经济增长明年有望恢复至6.6%。据IMF的数据，2019年亚洲对全球增长的贡献率约为68%。

　　“亚洲地区是目前全球最具活力的地区，亚洲经济体应该在全球经济中发挥更大作用。”印度尼西亚原财政部长查提卜·巴斯里表示，“亚洲地区经济的稳定繁荣，对全球经济复苏具有重要意义。”

　　庄巨忠表示：“当前，在部分国家特别是美国贸易保护主义盛行的背景下，中国和亚洲各经济体之间深化经贸合作意义重大，将有助于整个地区的发展，提高亚洲人民的生活水平。”

　　IMF副总裁张涛在日前举行的2020大湾区首席经济学家论坛上表示，亚洲经济复苏的力度，有赖于亚洲与世界其他国家继续保持开放和创新的能力，也有赖于亚洲各国进一步深化合作和推进区域一体化。IMF的研究表明，“如果进一步开放贸易和促进区域一体化，在新的稳定状态下，亚洲地区经济总量有望提升至少10%。”

　　（本报曼谷7月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 03 版）

(责编：牛镛)
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