第八次中欧经贸高层对话举行

新华社北京7月28日电 （记者许可）中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤28日与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯共同以视频会议形式主持第八次中欧经贸高层对话。双方围绕“开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长”主题，进行了深入、坦诚、务实、高效的讨论，就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、世贸组织改革、扩大市场开放、数字经济、互联互通、金融和税务领域合作等达成一系列丰硕成果和共识。

双方认为，今年正值中欧建交45周年，在全球新冠肺炎疫情和世界经济受到严重冲击的特殊背景下，中欧举行经贸高层对话意义重大。双方愿共同努力，认真落实好习近平主席与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视频会见以及第二十二次中国—欧盟领导人会晤达成的重要共识，增进相互理解和包容，在不确定性中创造确定性，增强市场信心，共同推动后疫情时代中欧经贸合作再上新台阶。

刘鹤表示，新冠肺炎疫情是人类社会面临的共同挑战，中欧作为两大主要经济体，推动全球团结抗疫和经济复苏，共同维护多边主义和自由贸易体制，有利于中国，有利于欧洲，有利于整个世界。东布罗夫斯基斯表示，欧盟和中国是重要合作伙伴，推进欧中关系发展符合双方共同利益。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 03 版）

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