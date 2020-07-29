王毅：面对蛮横无理的美国，中国将作出坚定而理性的回应

人民网北京7月29日电 据外交部官方网站消息，2020年7月28日，国务委员兼外长王毅在与法国外长勒得里昂通话时就中美关系发表了看法。

王毅表示，当前，中美关系引起国际社会普遍担忧，根本原因是美国国内一部分政治势力，出于拉抬选情的政治考量和维持单极霸权的需要，不惜全面否定中美关系的历史，毫无道理地对中国进行全方位打压，不断挑衅中国的核心利益，攻击中国人民选择的社会制度，污蔑与中国人民血肉相连的执政党。这些行径丧失了国与国交往最起码的礼仪，突破了国际准则最基本的底线，是赤裸裸的强权政治，如果归结为一个词，那就是“霸道”。

王毅表示，值得警惕的是，美国国务卿蓬佩奥前几天发表演讲，试图重新挑动意识形态对立，把世界引向一场新的冷战。世人仿佛看到已经扫入历史垃圾堆的麦卡锡主义企图卷土重来，如果任由这种阴谋论得逞，不仅中美关系将陷入对抗的深渊，世界将陷入分裂的危机，人类的前途命运也将陷入危险的境地。

王毅表示，近几年美国打着“美国优先”旗号，在单边主义道路上越走越远，一再背弃自身的国际承诺和国际义务。严重冲击国际法和国际秩序。本届美国政府退出的国际条约数量已经超过美国以往任何一届政府。美国甚至在国际社会最需要团结抗疫的关键时刻，不顾国际社会反对，宣布退出世界卫生组织，逃避作为大国本应肩负的道义和责任。美国已经成为现行国际秩序的最大破坏者，站到了历史潮流和国际社会的对立面。

王毅表示，面对横冲直撞、蛮横无理的美国，中国将作出坚定而又理性的回应。

首先，中方将坚决反制侵害中方正当权益的恶劣行径。中国从来不会主动挑起事端、始终保持最大限度的克制。不久前，美国强行关闭中国驻休斯敦总领事馆，对中国的主权和尊严发起挑衅，我们当然要作出正当和必要反应。这完全符合外交惯例，也是世界上所有主权国家的应有权利。

第二，中美应当进行理性沟通。我们决不会听任少数反华分子颠覆中美几十年交流合作的成功积累，也决不会允许以意识形态偏见破坏中美关系今后发展的进程，美方肆意挑动对抗和分裂的作法同今天中美利益深度交融的现实大相径庭，同世界各国人民的共同愿望更是南辕北辙。我们愿从中美两国人民和世界人民共同利益出发，通过平等沟通交流，力争维护中美关系的稳定。

第三，国际社会应当共同维护团结与合作。我们相信各国都能作出正确和明智判断，不被美国少数政治势力裹挟，共同防止世界被拖进冲突对抗的新冷战，共同防止全球化的进程被粗暴打断。纵容霸凌保证不了自身安全，反而会让霸凌者得寸进尺。各国应行动起来，抵制任何单边和强权行径，捍卫世界和平与发展的大局。

王毅说，我们对世界的未来仍充满信心，因为任何倒行逆施都不得人心，也不可能持久，和平与合作必将成为时代和人民的选择。

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