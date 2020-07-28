外交部回应蓬佩奥涉南海言论：南海不是美国的夏威夷

人民网北京7月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持28日例行记者会。记者会实录如下：

近日，加拿大、澳大利亚和英国以中国制定香港特区维护国家安全法为借口，单方面宣布暂停与香港特区签订的《移交逃犯协定》。此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。

一直以来，香港特区在中央政府协助和授权下，根据基本法，在《协定》框架下向加方、澳方和英方提供了积极协助。加方、澳方和英方将对港司法合作政治化的错误行径，严重损害了香港特区同加拿大、澳大利亚和英国之间开展司法合作的基础，偏离司法合作维护正义和法治的宗旨。为此，中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英《移交逃犯协定》，同时决定，香港特区暂停港加、港澳、港英《刑事司法互助协定》。

总台央视记者：近日，美国国立卫生研究院（NIH）发布了一份关于“外国影响美国科研”调查的阶段性成果报告。报告显示，NIH调查的189名科学家中只有7名（4%）存在潜在的知识产权问题，且尚未经法庭检验达到判罪标准。NIH院长并呼吁美方加强与中国的合作和对话，而不是制造“有毒”的科研环境。请问中方对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，美方一些人泛化国家安全概念，罗织所谓“窃取知识产权”等莫须有罪名，诬蔑抹黑中国在美的科技人员、留学生。中方已多次就此表明严正立场。现在有关调查结果既然已经公布了，我们不知道美方对这样一个结果该作何评论。

在全球化时代，人才跨国流动推动了全球范围内技术和经济进步。我们希望美方听取美科技界人士理性客观意见，尊重事实，顺应国际科技合作的普遍规律和时代潮流，多做有利于中美科技交流与合作的事，而不是相反。

北京日报记者：27日，世界银行发布了《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告。报告认为，近年来中国优化营商环境具体改革举措，为全球其他经济体优化营商环境改革提供了借鉴，推动全球营商环境水平整体提升。在当前世界经济复苏举步维艰的背景下，中国将如何与国际社会分享自身优化营商环境的经验，以促进世界经济复苏？

汪文斌：世界银行近日发布了《中国优化营商环境的成功经验》专题报告。这一报告客观反映了中方坚持新发展理念、推进改革开放的成果。

近年来，中国大力营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，营商环境全球排名持续大幅提升。在过去两年里，中国在世界银行《营商环境报告》中排名从第78位跃升至第31位，连续两年进入全球营商环境改革步伐最快的十个经济体之列。

当前虽然面临新冠肺炎疫情冲击带来的严峻挑战，中国有序推动复工复产复商复市，逐步恢复经济社会的正常秩序，二季度经济实现3.2%的增长，为下半年经济持续恢复打下了坚实基础，是首个由负转正的主要经济体。国际经济金融界普遍看好中国经济表现和长期发展前景。美国工商界人士近期也表示看好中国经济发展前景，欢迎中国政府出台一系列改革开放举措，愿继续扎根中国，与中国共同成长。

中方将继续致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，落实好《外商投资法》、《优化营商环境条例》。我们欢迎更多外国企业来华投资兴业，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为中国经济发展增添动力，带动世界经济逐步复苏。

彭博社记者：据日本NHK电视台报道，日本自民党一些人士称，想要评估中国手机应用程序可能给数据安全和国家安全带来的风险。你对此有何评论？

汪文斌：我愿重申，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。外国政府也有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。

同时，我想指出的是，中外在务实领域的合作是互利共赢的，我们不希望这种互利共赢的合作格局受到人为损害。

香港中评社记者：据报道，27日，菲律宾总统杜特尔特发表国情咨文时表示，菲将继续奉行独立外交政策，不会在中美之间选边站队，不会同意美重返菲军事基地，在南海问题上不会同中国对抗。他还表示希望中国新冠病毒疫苗研发成功后优先向菲方提供。中方对此有何回应？

汪文斌：任何国家都有奉行独立外交政策、基于国家利益自主发展对外关系的权利。杜特尔特总统的有关政策主张符合菲律宾人民的根本利益，符合地区国家的共同期待，符合和平发展的时代潮流。

中方在南海问题上的立场是一贯的、明确的。事实证明，妥善处理这一问题对中菲双方有利，对地区和平稳定有利。我们赞赏杜特尔特总统有关表态，愿同菲方继续通过双边友好协商妥善处理海上争议，共同维护南海和整个地区的和平稳定。

新冠肺炎疫情发生以来，中菲双方同舟共济、守望相助，抗疫合作已成为两国关系的新亮点。菲律宾是中国的友好邻邦，我们愿在疫苗方面优先考虑菲方需求。

彭博社记者：新西兰决定暂停同香港的引渡协议。28日，新西兰副总理兼外长彼得斯称，中国在香港实施国安法损害“一国两制”，新西兰无法确信香港目前的刑事司法体系完全独立于中国内地。我看到中国驻新西兰使馆已经发布了声明。你对中国大使馆的声明是否还有补充？

汪文斌：新方有关言论以及所宣布的举措，完全建立在对香港国安法的错误解读之上。新方有关做法严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈反对，并保留作出进一步反应的权利。

我愿重申，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何对华施压的图谋都绝不会得逞。中方敦促新方立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免给中新关系造成损害。

《澳门月刊》记者：据报道，27日，孟晚舟律师在加拿大法院听证会上要求公布加情报部门有关完整版文件，称这些文件将证明美加当局间的阴谋。在正式逮捕孟前，加海关人员在未说明逮捕原因的情况下，在机场审问孟3小时，孟受到误导和欺骗。加拿大检方律师则反对公布上述文件，否认与美国联邦调查局之间有任何阴谋。加拿大外交部官员本月曾对法院称，完整公布上述文件或加剧加中关系紧张，令加公民陷入险境。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，对加拿大方面拒绝向孟晚舟的律师披露必要案件信息表示关切，已就此向加方提出严正交涉。我们不知道这种隐瞒信息干扰司法案件的做法，是不是就是加方所谓的“司法公正”？

任何不带偏见的人都能清楚看到，孟晚舟事件是一起严重的政治事件。中方再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，从事情本身是非曲直和自身利益出发，尽快妥善解决孟晚舟事件。

总台央视中文国际频道记者：美国白宫24日发表声明称，美方决定放宽“导弹及其技术控制制度”（MTCR）管控清单中对于飞行时速800公里以下的无人机出口管控标准，并呼吁中国等其他国家效仿。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关消息。美国政府不顾“导弹及其技术控制制度”其他成员国关切，单方面放松无人机出口管控标准，这是美国奉行单边主义、背信弃义的又一个具体例证。

多年来，美方作为世界头号军火商，在世界各地大肆倾销军火，严重破坏国际和地区的和平稳定，甚至通过军火交易露骨干涉其他国家内政，谋求一己私利。不仅如此，美方还以自己的标准为国际标准，动辄对其他国家的正当军贸说三道四，横加干涉。我不认为美方的这种行径有什么值得其他国家效仿的。

深圳卫视记者：近日，美国国务卿蓬佩奥发推特称，南海不是中国的“海上帝国”，中国违反国际法。中方对此有何评论？

汪文斌：近来，蓬佩奥多次在南海问题上发表抹黑、攻击中国的言论。我们不禁要问，美方一些政客是否正试图在南海挑起事端？

中国的南海政策没有变化，保持着连续性和稳定性。中国一贯严肃认真履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，从未扩大自己的主权声索，坚持在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商解决与邻国的领土和海洋权益争议。我们始终恪守《南海各方行为宣言》规定，愿同东盟国家一道，推进“南海行为准则”磋商，争取尽早达成中国和东盟国家共同遵循的行为准则。

蓬佩奥口口声声称要按国际法行事，但大家都知道，美国是惯于借维护国际法之名，行谋取一己私利之实，对国际法合则用、不合则弃是美方的一贯立场。就拿美国退群毁约这件事来说，美方已经退出了十多个国际条约和国际组织，堪称退群的“世界冠军”。2001年以来，美国对伊拉克、利比亚、叙利亚等国发动战争和军事行动，造成80多万人死亡，数千万人流离失所。

事实上，在南海搞“军事化”、制造地区紧张局势的，不是中国，恰恰是美国。根据公开报道，今年上半年，美国军机在南海活动多达2000多次。本月15日至今，美军机已连续12天抵近南海侦察。美国近日又把双航母舰队开到这里，还鼓动其盟友和伙伴也把军舰开到这片海域，唯恐南海不乱。这不利于地区的和平稳定，也不符合包括所有南海沿岸国的利益。美方究竟是不是有什么不可告人的目的，他们有必要说清楚。

美国不是南海问题当事国，不是《联合国海洋法公约》缔约国，却一再拿南海问题说事，公然违背其在南海主权问题上不持立场的承诺，实际上是蓄意离间中国与东盟国家关系，挑拨矛盾，企图制造出一张遏制中国的新牌。

我们要告诉蓬佩奥，南海不是美国的夏威夷。如果少数美国政客试图把南海搅浑，地区国家和所有爱好和平的人士都不会答应。

路透社记者：你能否再确认一下，香港将与哪些国家暂停刑事司法合作？

汪文斌：中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英《移交逃犯协定》，同时暂停港加、港澳、港英《刑事司法互助协定》。

《环球时报》记者：据报道，有消息人士称，中印外交和军事层面的对话正在进行，双方部队已在加勒万河谷、温泉以及空喀山口三个地区完成脱离接触，唯一有待实施脱离接触的地区是班公湖沿岸区域。中方能否证实并介绍相关情况？

汪文斌：近期，中印双方通过军事和外交渠道进行了密集沟通，已经举行了四轮军长级会谈和三次边境事务磋商和协调工作机制会议。两国一线边防部队已在大多数地点实现脱离接触，现地局势继续朝缓和降温方向发展。目前，中印双方正积极筹备第五轮军长级会谈，研究解决现地剩余问题。

我们希望印方同中方相向而行，落实好双方达成的共识，共同维护边境地区的和平与安宁。

新华社记者：7月27日，王毅国务委员兼外长主持了中阿巴尼四国外长应对新冠肺炎疫情视频会议。请问此次会议达成哪些共识？

汪文斌：7月27日，王毅国务委员兼外长主持了中阿巴尼四国外长应对新冠肺炎疫情视频会议。这次会议由中方倡议，得到三国积极响应和支持。四方围绕携手抗击新冠肺炎疫情这一主题，就加强抗疫合作、恢复经济社会发展充分交换意见，达成广泛共识。

四方认为，作为邻国和伙伴，中阿巴尼四国及时分享信息，携手抗击疫情，取得丰硕成果。面对疫情长期化态势，各方要不断加强国际联防联控合作，维护民众健康，促进复工复产，畅通跨境贸易，确保基本民生，直至最终战胜疫情。

四方一致认为，团结合作是战胜疫情的最有力武器，应坚持多边主义，支持世界卫生组织发挥领导作用，维护地区和全球公共卫生安全，致力于构建人类命运共同体。

四方将加强疫情信息沟通、政策协调和行动配合，开展疫情防控交流与合作。中方愿同三方在检测、诊疗、药物和疫苗方面加强合作，协助三国加强公共卫生能力建设。中方重申，中国疫苗投入使用后，将作为全球公共产品，并提高疫苗在三国的可及性。阿巴尼三方对此表示赞赏，愿继续同中方加强抗疫合作。

四方同意开展联防联控合作，在具备条件的情况下有序、逐步恢复跨境流动。就疫情通报、边境管控、口岸防疫、突发事件处置形成标准操作流程，阻止疫情跨境传播。商讨建立人员“快捷通道”和物流“绿色通道”。

四方同意继续开展共建“一带一路”合作。强调面对全球卫生危机，负责任的公共信息传播至关重要。应本着科学的态度就防治等展开专业性交流。在应对疫情大流行的过程中，不应有任何形式的歧视、污名化、种族主义和排外主义。

路透社记者：据报道，美国农业部提醒美国民众不要种植其未订购的寄自中国的袋装种子，因为这些种子可能是对农作物和牲畜造成危害的侵入性物种。你对此有何评论？

汪文斌：我注意到这个消息近期引起美国国内以及国际社会一些人士的关注。

这里我要说明，植物种子属于万国邮联禁限寄规定范围，中国邮政严格执行万国邮联禁限规定，严禁收寄种子类物品。近期美国邮政发现一批邮件，其中有植物种子包裹。经与中国邮政确认，这批邮件上的中国邮政面单属于伪造，其面单布局、信息项等存在许多错误。中国邮政已商美国邮政将这批假邮件退回中国，以便中方开展调查。

韩国《朝鲜日报》记者：据报道，朝鲜劳动党委员长金正恩27日发表文章指出，朝鲜有可靠核威慑力，能确保朝永久安全和光明未来。中方对此有何评论？

汪文斌：当前朝鲜半岛和谈进程陷入僵局，主要症结在于朝方的合理关切未得到应有重视和解决。中方呼吁有关各方坚持对话协商，在彼此关切的问题上相互显示灵活，为推动半岛无核化，实现半岛和本地区的持久和平作出切实努力。

法新社记者：据报道，美国和澳大利亚正举行高层磋商，可能会讨论中国。中方如何看待美澳之间的磋商？对磋商结果有何期待？

汪文斌：关于你提到的美澳之间的磋商，中方立场是一贯的。我们对地区国家间正常交流合作不持立场，但有关合作应有利于维护地区的和平与稳定，有利于增进地区国家间相互信任，不应针对第三方或损害第三方利益。当前美国蓄意破坏中美关系已经到了不择手段的程度。我们希望有关磋商不要发出错误信息。

印度报业托拉斯：你刚才提到中印双方正积极筹备第五轮军长级会谈，能否介绍具体日期？

汪文斌：请你保持关注，如有消息我们会及时发布。

(责编：崔越、杨牧)