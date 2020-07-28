塔吉克斯坦驻华大使：携手战疫 共促塔中全面战略伙伴关系发展 

图为塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达

人民网北京7月28日电（记者邓洁）肆虐全球的新冠肺炎疫情给人类带来严峻挑战。塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达在接受记者专访时指出，塔中携手抵御疫情, 加强沟通与合作，以实际行动体现了两国高水平的全面战略伙伴关系。

联手抗疫 共克时艰

达夫拉特佐达介绍，当前，做好疫情防控、加快社会经济复苏是一项艰巨的任务。在此背景下，塔中两国加强各层面的战略沟通与合作尤为重要。

他说，中国政府向塔吉克斯坦派出医疗专家队，同塔方分享疫情防控、 疾病救治等经验。双方还通过远程视频会议等形式积极开展在线交流。塔方对中方提供的援助和支持表示感谢，愿同中国一道，加强传染病学、疫苗研发和传统医学领域的合作。

“中国正全力推进疫苗研发工作。相信中国在医疗卫生领域，特别是疫苗研发方面取得的成果，定会为世界卫生事业和流行病防控做出重大贡献。”大使说。

共促经济复苏

全球经济因疫情蔓延而遭受重创。 达夫拉特佐达介绍，为应对疫情对两国合作的影响，塔中相关部门探讨和制定了推进塔中经贸合作及相关项目落实的举措，并就合作抗疫及加快经济复苏等问题保持密切沟通。

他指出，加强共建“一带一路”和塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”对接是两国合作的优先方向。塔方对所有旨在促进地区互利合作的倡议持开放态度，愿积极参与合作，促进国家经济增长，改善人民福祉。

“塔方高度重视‘一带一路’框架下国际运输走廊的建设。塔吉克斯坦是一个多山的内陆国家，地处亚洲地区的十字路口，其特殊的地理位置，可成为连接中国与其他国家的桥梁。”大使介绍，穿越帕米尔高原的中国-塔吉克斯坦-乌兹别克斯坦-阿富汗国际公路，还原了古丝绸之路的中线。而今，这条公路为中国开辟了通往阿富汗、伊朗等国的通道，也为塔吉克斯坦打开了通向中国、巴基斯坦和印度的大门。”

随着数字技术的广泛运用，塔吉克斯坦也将数字经济发展纳入国家发展计划。达夫拉特佐达表示，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在年度国情咨文中强调，要重视国民经济发展质量，鼓励制造业广泛引入现代科技和创新机制，发展数字经济。

“中国利用科技抗击疫情的举措令人印象深刻。在发展数字经济方面，我们可充分借鉴中国经验，引入中国技术。我们愿同中方积极拓展电子商务、智慧城市、人工智能、大数据等高科技领域合作，共建数字伙伴关系。”他说。

达夫拉特佐达指出，能源、工业、农业等领域的大型项目是塔中合作的亮点。同时也要看到，两国在经贸、科技、人文等领域的合作潜力尚未充分释放，双方应开拓思路，寻求更广阔的合作机遇。

达夫拉特佐达说，当前国际局势瞬息万变，挑战与机遇并存。塔中建交28年来，开展了卓有成效的互利合作。塔方将双方在“中国+中亚五国”等区域合作机制视为发展两国战略伙伴关系的重要平台。相信在双方的共同努力下，塔中战略合作伙伴关系定能取得新的发展。

(责编：张信凤、燕勐)