人民网努尔苏丹7月28日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，7月27日哈全国新增1526例新冠肺炎确诊病例，其中包括656例无症状病毒携带者。截至当地时间7月28日11时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达84648例，康复54404例，死亡585例。统计数据显示，自7月5日重启全国范围的隔离限制措施以来，哈新冠肺炎发病率呈现下降趋势。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔28日对媒体表示，自7月5日重启严格的隔离限制措施以来，全国共登记了35951例新冠肺炎确诊病例。目前，每日新增确诊病例数基本稳定在1600例上下。从总体上看，发病率有所下降。“此外，指定医院的病床占用率从隔离前的90%下降到了目前的47%，重症监护室的病人数量也下降了27%。”

在28日举行的国家防疫委员会会议上，哈总理马明表示，本轮全国范围的隔离限制措施截止日期为8月2日。总得来说，经过数周隔离，国内疫情渐趋稳定，相关医疗机构的负担显著降低。目前，康复患者比例已超过63%，每日新增病例也从隔离前的4%下降至目前的1.7%。“我们必须守住隔离措施取得的成效，并进一步改善疫情形势。今天，卫生部提交了逐步放宽隔离限制措施计划。委员会将在综合考虑各种因素的基础上审议该计划，并做出相应决定。”

需要注意的是，哈卫生部今天公布的疫情数据仅为新冠病毒检测结果成阳性的确诊患者情况，并不包括新冠病毒检测结果呈阴性，但具有新冠肺炎类似症状的肺炎患者数据。根据阿列克谢·崔此前对媒体公布的数据，今年1月1日至7月15日（含），哈萨克斯坦全国共登记了234187例肺炎病例和3327例肺炎死亡病例。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。由于此后疫情出现严重反弹，哈政府宣布自7月5日起，重启全国范围的强化隔离措施，为期14天。此后决定将隔离期延长至8月2日。

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