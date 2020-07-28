美国新冠感染病例超过427万 第一场总统大选辩论调整地点

人民网华盛顿7月27日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月27日下午5时35分，美国共有新冠病毒感染确诊病例4276856例，其中包括死亡病例147303例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国确诊病例增加了51256例，死亡病例增加了515例。

白宫当天确认，总统国家安全事务助理奥布莱恩新冠检测呈阳性。白宫表示，奥布莱恩目前症状轻微，正在一个安全的地方工作。总统特朗普当天表示，他最近没有见到奥布莱恩，也不知道他是什么时候检测出新冠病毒感染。白宫经济委员会主任库德洛透露，奥布莱恩的女儿此前先感染了新冠病毒。奥布莱恩是美国政府迄今确诊感染新冠病毒的最高级官员，他最近刚在欧洲会见了英国、法国、德国和意大利的官员。

《华尔街日报》报道称，出于防控疫情的考虑，美国科技巨头谷歌计划让员工至少在家工作到明年7月，此举可能会影响到该公司约20万名全职员工和合同工。此外，美国圣母大学27日宣布，将不再主办原计划于9月份在该校举行的第一场总统候选人辩论。根据新计划，特朗普与拜登的第一场辩论将于9月29日在克利夫兰的凯斯西储大学举行。

据美国有线电视新闻网报道，美国生物技术企业莫德纳和国家过敏和传染病研究所联合开发的新冠疫苗启动了第三期试验。美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，研究人员希望在本周末前能有1.5万名参与者加入该期试验。

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