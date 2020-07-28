原标题：抗疫得力 新西兰总理支持率创新高

新西兰最新民意调查显示，总理杰辛达·阿德恩领导的工党支持率大幅领先其他政党，看似“稳赢”预定9月举行的议会选举，阿德恩本人有极大希望连任。

最新一期“新闻中心网站-里德研究”民意调查26日深夜发布，显示工党支持率上升至60.9%，刷新在该民调的最高纪录；主要反对党国家党近期受一系列丑闻和领导层人事变动影响，支持率跌至25.1%。

工党目前与绿党和新西兰优先党组成执政联盟。根据民调结果估算，工党将赢得120个议会席位中的77席，足以单独执政。

阿德恩个人支持率飙升至62%。她2017年就任，成为新西兰最年轻总理。26日适逢她40岁生日，多家媒体称民调为她送上贺礼。

国家党新当选党魁朱迪思·柯林斯支持率仅14.6%。她上周告诉路透社，有信心国家党能在新一届政府执政。国家党竞选活动负责人格里·布朗利认定这项民调数据不实。

阿德恩27日告诉“新闻中心网站”，民调结果显示新西兰民众“普遍支持政府抗疫复苏和应对方案”。

路透社报道，阿德恩一直在民调中领先，今年带领新西兰抗疫的表现广受肯定，支持率进一步攀升。新西兰人口500万，迄今累计报告1206例新冠确诊病例、22例死亡病例。（陈丹）【新华社微特稿】

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