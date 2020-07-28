原标题：美国多地民众继续抗议 两州发生枪击事件

从25日至26日凌晨，美国多地民众举行示威游行，继续抗议种族歧视和暴力执法现象，以及支持“黑人的命也是命”运动。得克萨斯州、科罗拉多州在民众游行期间分别发生枪击事件，致使1人死亡、1人受伤。

【两起枪击事件】

得克萨斯州奥斯汀市警察局发言人卡特里娜·拉特利夫26日凌晨说，25日22时左右发生枪击事件，当时人们正在街上游行，一名男子中弹被送往医院不久后死亡。警方已逮捕嫌疑人。

警方初步调查显示“受害者携带一支步枪”。据美国媒体报道，奥斯汀一些居民25日举行“黑人的命也是命”抗议示威。一名目击者告诉《奥斯汀－美国政治家报》，一辆车先是按喇叭，然后加速开向抗议人群。那名携带步枪的男子向车靠近，被驾车人开枪射中。

科罗拉多州丹佛市近郊奥罗拉地区25日也发生枪击。奥罗拉警察部门在社交媒体推特上说，抗议人群在225州际公路上步行，一辆车试图穿过人群，这时一名抗议者开枪，至少1人中弹，这名伤者被送往医院，目前情况稳定。警方正在调查这一事件经过。

黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭警察跪压颈部致死，触发全美多地及全球多个城市的大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。

在科罗拉多州，弗洛伊德的死引起人们对当地一桩旧案的关注，触发新一轮抗议示威。2019年8月，黑人男子伊莱贾·麦克莱恩在奥罗拉街头步行时，有人打报警电话称麦克莱恩形迹可疑。出警警员压住麦克莱恩颈部，由医务人员向他注射镇静剂。麦克莱恩心脏停搏后陷入脑死亡，最终因有关方面决定关掉他的生命支持系统而死亡。

【抗议继续发酵】

在华盛顿州西雅图市，25日抗议示威期间发生纵火等不法行为，警方逮捕40余人。

西雅图警方说，他们试图用不致命的武器驱散数千名抗议者。25日傍晚，一些抗议者点燃一处未成年人拘留中心的设施。

西雅图警方将抗议称为“暴动”，当晚22时在推特上说，警方“逮捕45名与今天的暴动有关联的人员”。警方还说，21名警察遭砖头、石块等袭击受伤。

美国总统唐纳德·特朗普上周派遣联邦执法人员到芝加哥等城市打击暴力犯罪。这一举动当即遭到一些地方政府和民主党人的抵制。23日，特朗普说将向西雅图派联邦执法人员，惹怒当地一些民众，他们于是在周末举行大规模抗议活动。

民间组织“西雅图母亲之墙”的参与者洛娜·默里说：“我们看到发生在波特兰的事，我们希望在我们的城市，母亲们团结在一起。”该组织效仿俄勒冈州最大城市波特兰一些女性抗议者的做法。她们身穿醒目的黄色衣服，组成人墙，隔在执法人员和其他抗议人群之间。

25日早些时候，波特兰民众再次举行不满联邦政府向当地派执法人员的抗议活动。当地警方同样将抗议称为“暴动”，要求抗议人员离开，联邦执法人员随后与波特兰警方共同清理现场。

美国联邦政府向地方派执法人员引发的矛盾仍在发酵。美国司法部监察长23日开始调查联邦执法人员进地方一事。一名俄勒冈州联邦法官则于24日驳回州政府关于阻止联邦执法人员逮捕抗议者的请求。（郭倩）（新华社专特稿）

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