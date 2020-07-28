原标题：美官方重申将限制今秋新入学国际学生赴美

新华社华盛顿7月24日电（记者邓仙来 孙丁）美国国土安全部下属入境和海关执法局24日发布通报重申，今年秋季学期新入学的国际学生如果全部上网课，将不得入境美国。

同时，该通报重申该规定不适用于已经在今年3月9日前入学、但目前不在美国境内的国际学生。这也就是说，即便学校接下来只提供网课，这批学生同样可以返回美国继续学习。

今年3月，美国总统特朗普宣布“国家紧急状态”以应对新冠疫情。入境和海关执法局随即发布指导意见，称将在此期间采取签证豁免政策，允许国际学生赴美在线学习，但今年秋季学期新入学的国际学生未在豁免之列。

7月6日，该局再发通报，将签证限制措施扩大至所有在接下来的秋季学期仅上网课的国际学生。这意味着，在3月9日前入学的国际学生将无法维持当前签证。该新规引起美国社会广泛批评。哈佛大学和麻省理工学院等高校、美国17个州及首都华盛顿等地方政府发起多项诉讼，以抵制新规。

7月14日，美国联邦政府与哈佛大学和麻省理工学院达成和解，同意将国际学生签证规定返回至3月状态。哈佛大学近日表示，将继续争取秋季新入学国际学生的在线学习资格，但预计希望渺茫。

美国政策基金会预计，与2018至2019年学年相比，2020至2021学年新入学的国际学生人数将减少63%至98%。2018至2019年学年，美国新入学国际学生约为26.9万人。

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