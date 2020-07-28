“为抗击疫情赢得时间”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，匈牙利最古老的医科大学塞梅尔维斯大学向社区医生帕尔库·尤迪特颁发了“大学特别贡献奖”，以表彰她为匈牙利抗击新冠肺炎疫情作出的贡献。

帕尔库1994年从塞梅尔维斯大学毕业后，没有选择进入大医院和研究所工作，而是成为布达佩斯九区的一名社区家庭医生。在匈牙利，大批优秀的全科医生下沉到社区工作，成为维护民众健康和公共卫生安全的第一道防线。

帕尔库很早就关注全球疫情。今年3月初，她接诊了塞梅尔维斯大学的一名伊朗留学生，这名留学生表现出高度疑似新冠肺炎的症状。帕尔库及时将相关信息上报给了匈牙利检疫机构。随后，匈牙利宣布确诊该国首例新冠肺炎病例，并于3月11日宣布进入国家紧急状态。

“匈牙利确诊的首例新冠肺炎病例来自于相对封闭的大学社区，由于帕尔库医生迅速准确的诊断，塞梅尔维斯大学避免了一场严重的流行病危机。塞梅尔维斯大学以及整个匈牙利范围内可以尽快追踪案例、采取防御措施，为抗击疫情赢得时间。”塞梅尔维斯大学校长贝拉·默克利说，匈牙利的疫情一直在可控范围之内，这正是大批像帕尔库这样的医务工作者努力工作的结果。

帕尔库的事迹被匈牙利媒体广泛报道，她也获得了很多荣誉。“我只是一名普通的社区医生。”帕尔库表示，她所做的是严格遵照世界卫生组织和欧洲疾控中心的建议采取相关诊断和预防。“我所有的工作都是建立在中国和世界各国同行们的经验基础之上的。在疫情面前，人类除了合作团结别无他法。”

帕尔库对本报记者说：“我的母校塞梅尔维斯大学与中国的医科院校一直有长期合作，我也认识很多中国留学生，通过他们了解到中国的医务工作者和普通民众为抗击疫情所作的奉献，我非常感动和钦佩。”

（本报华沙7月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)