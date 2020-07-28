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疫情防控期间教育不能停——

巴西学生借助广播学习

本报驻巴西记者  朱东君

2020年07月28日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　在巴西北里奥格兰德州小城北塞拉内格拉的农村，打开收音机听课已经成为萨莱夏和她两个孩子近几个月来的日常。由于学校停课，从4月起，北塞拉内格拉的广播电台推出专门节目，由当地教育部门负责人做主持，公立学校教师参与播讲。“农村没有网络，广播授课非常重要。我和孩子们每天都一起听着广播学习。”萨莱夏说。

　　和萨莱夏的孩子们一样，目前巴西有很多学生在广播声中开始每天的学习。数据显示，巴西1/4的人口无法上网，在公立学校中，39%的学生没有任何远程学习设备。在此背景下，广播授课成为巴西多地教育部门开展远程教学的重要途径。

　　从3月开始网上授课后，塞阿拉州穆伦古市州立高中负责人阿鲁达发现，学校有100多名学生没办法上网，他们大部分生活在农村，没有能力购买手机或电脑。学校立刻联系当地电台开展广播授课，向学生们教授数学、自然、人文、语言和艺术等课程。语言老师费尔南德斯说：“疫情防控期间教育不能停，我们正在重塑教育方式。”

　　“在一些偏远地区和山区，现在学校和学生联系的唯一渠道就是广播。”圣保罗州平达莫尼扬加巴市的教育部门负责人路易斯说。当地教育部门和两家广播电台合作，推出一系列时长5分钟的教学节目，指导学生阅读、做作业并提供新冠病毒预防等信息。该市一半以上的公立学校学生收听这档节目，有的学校收听率超过90%。

　　广播授课吸引了更广范围的参与。北里奥格兰德州小城凯科推出一档广播教育节目，每天讨论一个特定主题，目标群体也包括成年人。参与节目制作的教师科斯塔说：“节目的反馈非常好，听众人数不断增加。”节目协调人苏恩拉说：“在帮助学生的同时，节目也吸引了已经离开学校的听众。”

　　虽然网络覆盖率越来越高，广播仍是传递信息的重要媒介。巴西欧鲁普雷图联邦大学广播史研究者普拉塔说：“面对疫情和自然灾害等挑战，广播凭借简易、廉价、普及广的特点，在一些地区的信息传播中重新发挥主导作用，这本身非常有意义。”

　　（本报里约热内卢7月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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