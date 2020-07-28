人民网>>国际

世界银行发表专题报告——

与全球共享中国优化营商环境改革经验

2020年07月28日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月27日电  （记者曲哲涵）7月27日，世界银行对外发布了《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告。世行报告认为，中国近年来在“放管服”改革优化营商环境领域取得了巨大成就。中国国家领导人高度重视，鼓励地方先行先试，在建立改革协调机制、鼓励市场主体参与、加强信息化技术应用、推动国际国内改革经验双向交流等方面创造了成功经验。

　　报告系统总结了近年来中国在开办企业、获得电力、办理建筑许可等多个领域推出的具体改革举措，为全球其他经济体优化营商环境改革提供借鉴，推动全球营商环境水平整体提升。报告同时指出中国改善营商环境还面临一些挑战，并提出了具体的改革建议。

　　近年来，中国以参与世界银行全球营商环境评估为抓手，大力营造稳定公平透明、可预期的营商环境，营商环境全球排名持续大幅提升，在2019年世行营商环境评估中位列第三十一位。连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，被采信的改革数量位居全球前三，已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。

　　为更好地贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中国将继续对标国际一流水平，推进简政放权，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为内外资企业及各类所有制企业提供优质公共服务和公平竞争环境，进一步激发市场主体活力，增强发展新动能，推进更高水平的对外开放。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved