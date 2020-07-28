与全球共享中国优化营商环境改革经验

本报北京7月27日电 （记者曲哲涵）7月27日，世界银行对外发布了《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告。世行报告认为，中国近年来在“放管服”改革优化营商环境领域取得了巨大成就。中国国家领导人高度重视，鼓励地方先行先试，在建立改革协调机制、鼓励市场主体参与、加强信息化技术应用、推动国际国内改革经验双向交流等方面创造了成功经验。

报告系统总结了近年来中国在开办企业、获得电力、办理建筑许可等多个领域推出的具体改革举措，为全球其他经济体优化营商环境改革提供借鉴，推动全球营商环境水平整体提升。报告同时指出中国改善营商环境还面临一些挑战，并提出了具体的改革建议。

近年来，中国以参与世界银行全球营商环境评估为抓手，大力营造稳定公平透明、可预期的营商环境，营商环境全球排名持续大幅提升，在2019年世行营商环境评估中位列第三十一位。连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，被采信的改革数量位居全球前三，已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。

为更好地贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中国将继续对标国际一流水平，推进简政放权，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为内外资企业及各类所有制企业提供优质公共服务和公平竞争环境，进一步激发市场主体活力，增强发展新动能，推进更高水平的对外开放。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）

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