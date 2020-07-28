共同维护多边贸易体制的权威性和有效性（国际视点）

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作为国际贸易不可或缺的支柱，世贸组织正经受着前所未有的考验，其多边贸易谈判、争端解决和贸易政策监督三大功能受阻。在这一背景下，各界人士呼吁“振兴”和改革世贸组织，使之成为“一个强有力的世界贸易组织”，以再次充分发挥其作为增长、发展和稳定引擎的作用。

日前，世界贸易组织总干事阿泽维多在世贸组织总部举行其作为该组织总干事的最后一场记者会。阿泽维多将于8月31日正式离任。新一任世贸组织总干事的遴选程序于6月8日正式启动，8位总干事候选人近日在各自的竞选陈述中都强调，世贸组织改革迫在眉睫。

当前，世贸组织面临单边主义和贸易保护主义的严峻挑战。各界人士呼吁，继续坚定捍卫多边主义和多边贸易体制，共同维护多边贸易体制的权威性和有效性，维护世贸组织的权威，同时采取必要改革举措，通过提高世贸组织的韧性和应对能力等，努力重建成员对多边贸易体制的信任。

“世界贸易体系在改善世界各地人民生活中发挥着重要作用”

今年5月，阿泽维多意外宣布提前结束任期。考虑到8月是世贸组织“夏休季”，阿泽维多选择提前与媒体记者正式告别，在7月23日举行了任上最后一场记者会。

阿泽维多回顾了其七年任内世贸组织取得的成果。“过去7年里，世贸组织在谈判内容、谈判形式创新、谈判透明度和灵活性增加等方面都取得了积极成果。”“我一直坚信世界贸易体系在改善世界各地人民生活中发挥着重要作用。”

2013年9月1日，阿泽维多正式成为世贸组织第六任总干事，并于2017年成功连任。在他任内，2013年底，世贸组织第九届部长级会议通过了该组织成立以来的首个多边贸易协定——《贸易便利化协定》；2015年，第十届部长级会议全面取消农产品出口补贴，并就《信息技术协定》扩围谈判达成协议，降低和取消了1.3万亿美元的新一代技术产品关税。与此同时，世贸组织成员间谈判的透明度和灵活度过去几年也得到增强。

阿泽维多回忆，2013年他就任总干事时，多边贸易体制正处在十字路口，面临巨大挑战。7年后，多边贸易体制仍然面临巨大压力。阿泽维多坦承，世贸组织仍面临两大挑战，一是争端解决机制亟待修复，二是如何帮助缓和或解决成员间的贸易冲突。例如，去年底，国际贸易最高仲裁机构——世贸组织上诉机构在美国单边阻挠下陷入停摆，这重挫世贸组织争端解决机制。

阿泽维多指出，世贸组织所有成员都应意识到对现有体系进行更新至关重要。他强调，不应对世贸组织进行大刀阔斧的改革，而应循序渐进，朝着正确方向步步为营，不断前进。

“世界比以往任何时候都更需要一个恢复活力的世贸组织”

多边贸易谈判、争端解决和贸易政策监督是世贸组织的重要职能，也被称作世贸组织的三大支柱。近年来，多哈回合谈判停滞不前，争端解决机制中的上诉机构停摆，三大支柱岌岌可危。在近日举行的世贸组织总理事会特别会议上，八位总干事候选人在阐述各自竞选理念时，都强调世贸组织改革的重点应是着手修复三大支柱。

八位候选人分别来自墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国，其中包括三位女性。多位候选人表示世贸组织正经受着前所未有的考验，应努力“振兴”该组织，以再次充分发挥其作为增长、发展和稳定引擎的作用。

墨西哥候选人赫苏斯·塞亚德表示，对于面临危机的世贸组织，最紧要的是恢复谈判，要在久拖不决的传统谈判议题和与21世纪密切相关的新议题间找到平衡，要重新赋予争端解决机制力量和确定性，还要开始讨论如何让世贸组织更高效、更透明和更具包容性。

尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉说，多边贸易体制近年来遇到困难和挑战，“世界比以往任何时候都更需要一个恢复活力的世贸组织”。世贸组织不仅可以保证贸易和全球市场的开放和进一步扩大，而且提供了一个独一无二的平台，让各国为了共同利益走到一起。

据《欧盟动态》网站报道，目前世贸组织成员已经就该组织进行改革达成共识，但在改革方式上还存有分歧。绝大部分成员倾向于渐进式改革。

“未来改革应当继续维护广大发展中国家的合法权益”

“作为多边贸易体制的核心，世贸组织在维护世界贸易秩序、稳定世界贸易运行方面发挥着不可替代的重要作用。”英国皇家国际事务研究所学者玛丽安·施耐德—皮特辛格近日撰文指出，世贸组织的成员应确保改革不会动摇根本，世贸组织失灵将导致更多的贸易壁垒以及难以预测的贸易环境。

欧盟成员国贸易部长日前举行的视频会议联合声明说，维护世贸组织这样的多边贸易组织比以往任何时候都更重要，尤其是危机时期。德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔表示，世界在面对危机时，需要“一个强有力的世界贸易组织”，必须让世贸组织变得更好、更具效能。

“世贸组织走过了不平凡的25年，所做工作令人称赞。”印度常驻世贸组织前副代表拉维·班加日前撰文评论称，世贸组织成立以来，大力推动降低贸易壁垒，从而使全球贸易大幅增长，为世界经济增长注入动能。世贸组织还密切配合广大发展中国家的经济改革，为数亿人摆脱贫困作出重要贡献。

欧盟智库布鲁盖尔研究所国际贸易学者尼古拉斯·普瓦捷对本报记者表示，世贸组织的成立和运行改变了国际贸易秩序中的“丛林法则”，建立了以规则为基础的贸易体系。“世贸组织未来改革应当继续维护广大发展中国家的合法权益，推动世界经济秩序向着更公平合理的方向发展。”

中国商务部发言人此前表示，发展问题是世贸组织工作的核心。虽然近年来部分发展中成员快速发展，但总体上南北发展的鸿沟依然存在，甚至还有扩大的趋势。发展中成员仍然需要政策空间以促进经济、社会、环境、减贫、就业等全方位的发展。发展中成员特殊与差别待遇的权利应该得到有效维护。

阿泽维多表示：“我们相信，多边主义是可行的，只要拥有足够的政治意愿和务实精神，我们就能达成对贸易、增长和发展具有巨大价值的协议。”他表示，人们期待世贸组织能够取得一些成果，这些成果将对全球民众尤其是最贫穷和最脆弱的人群的日常生活产生直接影响。

（本报布鲁塞尔7月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)