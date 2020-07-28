“黑客帝国”的虚伪面孔（钟声）

在人类与病毒较量的关键时刻，美国一些政客以意识形态对立评判一切，沉迷于地缘政治博弈，对中国进行污蔑抹黑，渗透出骨子里的虚伪与冷酷

瞥一瞥美国政坛，总能见到美国一些政客正痴迷地操弄着自制的“谎言制造机”。这些“机器”最近专门用来生产污蔑中国的谎言，产出量挺大。美国参议院对外关系委员会日前发布的一份无端指责中国数字技术发展的报告，就是这种“机器”的产品——将中国发展数字技术歪曲为“数字威权主义”，污蔑中国在全世界范围内进行信息监视和审查，并企图拉拢盟友建立所谓“数码权利基金”“网络军事学院”以“围堵”中国。拿出这样一个胡编滥造的东西，目的是混淆视听，结果却只能是进一步暴露美方将数字技术政治化、打压遏制中国技术发展的险恶用心。

这次引生美方妒火的，竟然是中国在抗击新冠肺炎疫情过程中积极运用科学技术的有效实践。科学技术是人类同疾病较量的锐利武器。中国依法开展疫情防控风险数据服务，有效护佑中国人民生命安全和身体健康，让人工智能、大数据、云计算、生物识别等数字技术在疫情防控和经济社会恢复发展方面发挥作用，有何不可？在人类与病毒较量的关键时刻，美国一些政客以意识形态对立评判一切，沉迷于地缘政治博弈，对中国进行污蔑抹黑，渗透出骨子里的虚伪与冷酷。

美方维系“数字霸权”的意图倒是暴露无遗。美国参议院对外关系委员会炮制的这份报告频频炫耀美国技术“首屈一指”，宣扬美国应发挥“领导作用”，却十分害怕自由竞争，唯恐被中国赶超。这份报告的措辞自相矛盾、漏洞百出，字里行间透射着美国一些政客不容科学技术造福全人类的狭隘心态，也印证了美方图谋技术霸权的真相。人们进一步看清美国一些政客的双重标准和口是心非——他们虽然声称支持“数字技术带动经济发展”，但对中国与发展中国家合作建设数字基础设施说三道四、百般阻挠。

长期以来，美方违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，斑斑劣迹，铁证如山。从“维基解密”“斯诺登事件”再到“瑞士加密机事件”，美方种种不道德行径早就臭名昭著，“黑客帝国”丑闻的每一次曝光都让世界惊叹：美国才是全球最大的网络攻击者。皮尤研究中心多年来多次调查结果显示，超过90%的美国人对数据隐私和安全“基本没有信心”；至少64%的美国人曾经历过重大数据泄露事件；约42%的公众不信任美国联邦政府和社交媒体平台可以保护个人信息；2019年担心美国政府收集个人信息且用途不明的美国人比例上升至64%。试问，美国一些政客缘何不认真面对美国民众发自心底的不安全感、不信任感？

清者自清，邪不压正。中国技术进步源自经济社会发展和人民对美好生活追求的内在需要，源自中国遵循开放与合作的发展规律，源自中国为增进世界人民福祉作贡献的真诚愿望。中国的科技进步归根到底靠的是自力更生、艰苦奋斗的自立与自强。中国已成为具有全球影响力的科技大国之一，任何政治打压都无法阻挡中国前进发展的步伐。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)