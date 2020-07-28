践行多边主义 促进共同发展

亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议将于7月28日举行。国家主席习近平将在开幕式上致辞。

从2013年10月，中国提出筹建亚投行倡议，到2015年12月《亚洲基础设施投资银行协定》达到法定生效条件，亚投行正式宣告成立。从2016年1月，亚投行开业仪式举行，习近平主席出席开业仪式并致辞，再到亚投行第五届理事会年会视频会议举行。短短数年间，从倡议到行动，亚投行一步一个脚印，坚定前行，硕果累累。今天，亚投行已成为多边开发体系以及国际多边金融机构的重要一员，在提高地区基础设施融资水平、促进地区经济社会发展中发挥着重要作用。

在全球疫情和国际经济形势严峻复杂的情况下，各方期待本次理事会年会视频会议为亚投行实现更高质量发展注入新动力、指明新方向。

“点亮了更多贫困民众心中的希望”

万物得其本者生，百事得其道者成。

基础设施和互联互通建设是关系经济发展的基础性问题。亚洲基础设施融资需求巨大。聚焦基础设施和互联互通建设这一主题，亚投行应运而生。

巴基斯坦部分地区陆路交通不畅，亚投行首个公路项目为巴基斯坦M4高速公路提供贷款。“这笔贷款可谓‘及时雨’，其资金支持对巴基斯坦发展具有重要而深远的影响。”在巴基斯坦国立科技大学教授里法特·侯赛因看来，项目将进一步推动巴全国公路网升级改造，促进各地区间互联互通。

孟加拉国电力十分紧缺。亚投行首个独立融资贷款用于该国配电系统升级改造项目，惠及全国约1250万农村人口。2018年，帕德玛巴瑞村实现电力接入，结束了长期无电的历史。当地人称，“亚投行点亮的不仅仅是灯，点亮了更多贫困民众心中的希望。”

在菲律宾，得益于改善后的排水系统和抽水站，马尼拉21万户家庭、97万人可以更有力应对洪水威胁；在塔吉克斯坦，首都杜尚别拥有了第一座立交桥；在印尼，当地贫民窟的水、电、路等基础设施升级，970万居民直接受益……一个个惠及民生的项目，是亚投行务实行动的写照。

“从人的发展角度来看，我们带来了什么改变？”在亚投行副行长丹尼·亚历山大看来，评价亚投行项目的关键，就是提高了人民生活水平，促进了经济增长，提升了发展能力。

新冠肺炎疫情突如其来，基础设施薄弱国家应对公共卫生危机能力较弱。亚投行积极行动，设立初始规模为100亿美元的危机恢复基金。目前，亚投行已批准向越南、格鲁吉亚、巴基斯坦、土耳其、哈萨克斯坦等12个国家提供应对疫情相关贷款。

同时，亚投行积极参加世界银行、国际货币基金组织等主要国际金融机构负责人应对疫情协调机制，不断加强与其他多边开发银行等国际组织合作，大力推进应对全球疫情的联合融资项目。亚投行行长金立群表示：“抗击疫情，亚投行将全力作出自己的贡献。”

“亚投行已是全球多边体系的关键部分”

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。

亚投行是由中国倡议并与国际社会中很多成员共同商讨成立的新型多边金融机构。从一开始，中国政府就明确表示，亚投行必须按照国际最佳准则运营，在债务可持续性、环境保护、惠及民众等方面都要取得最好的成效。

亚投行在建章立制、招聘专业人员、拓展贷款业务、强化资金管理、防控腐败等各个方面，执行严格标准，取得长足进展。亚投行至今共批准87个项目，涉及24个经济体，投资总额近200亿美元，涵盖能源、公共卫生、交通、金融、水资源等领域……开放包容、共谋发展、规范高效，亚投行向世界展示品牌与形象。

近年来，标普、穆迪和惠誉三大国际知名评级机构均给予亚投行3A评级，与世界银行和国际货币基金组织处于同一信用水平。世界银行前行长佐利克认为，亚投行发挥了非常重要的作用，在治理、透明度、国际标准和合作等方面树立了典范。

亚投行在国际多边开发银行体系中日益发挥重要作用。世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、伊斯兰开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行纷纷与亚投行签署合作协议，建立战略合作框架。同样曾任世界银行行长的金墉表示，世界银行同亚投行一直保持良好合作，双方已共同投资多个基础设施建设项目。亚洲开发银行前行长中尾武彦指出，“亚投行是亚行在亚洲一个新的强大伙伴。”

亚投行与其他多边金融机构相互补充，充分借鉴其经验和做法，并有所突破和创新，不断提升自身吸引力。英国伦敦政治经济学院全球事务研究所主任、欧洲复兴开发银行前首席经济学家埃里克·伯格洛夫高度评价亚投行优化治理结构的努力，认为亚投行的建立是对国际金融体系改革不足的回应和调整，顺应发展中国家急需基础设施建设投资的迫切需求。彭博社的文章指出，“亚投行已是全球多边体系的关键部分。”

“应对全球性的共同挑战必须依靠交流合作”

五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平。

倡议成立亚投行，是中国承担更多国际责任、推动完善现有国际经济体系、提供国际公共产品的建设性举动。“亚投行正式成立并开业，对全球经济治理体系改革完善具有重大意义，顺应了世界经济格局调整演变的趋势，有助于推动全球经济治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展。”

从成立时的57个创始成员，增加到102个成员。不断扩大的“朋友圈”，表明亚投行在促进基础设施建设方面的努力、对全球经济治理体系的贡献以及所倡导的多边主义和开放包容理念，获得了国际社会充分认可。

卢森堡是首个加入亚投行的欧洲国家，并与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录。卢森堡首相贝泰尔表示，“我们相信，应对全球性的共同挑战必须依靠交流合作。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，亚投行标志着全球经济治理体系改革进程步入一个新阶段，“亚投行倡导加强多边合作，为构建人类命运共同体提供了强有力支撑。”

推动共建“一带一路”，成立金砖国家新开发银行，举办中国国际进口博览会……中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。

人类是同舟共济的命运共同体。当前，疫情冲击下的世界正在深刻变化，面临更多不稳定不确定因素。无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

亚投行开业仪式上有这样一个动人场景：57个创始成员代表团团长共同按下标志亚投行正式启动的启动键后，习近平主席为亚投行标志物“点石成金”揭幕。

面向未来，亚投行各成员秉持团结合作精神，积极加大投入，必将不断创造点石成金的奇迹，谱写亚洲乃至世界经济共同发展的新乐章，为推动构建人类命运共同体持续注入新的更大动力。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)