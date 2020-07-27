外交部回应孟晚舟案：加拿大为美方火中取栗

人民网北京7月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持27日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：今天上午，美国驻成都总领馆闭馆。能否介绍有关情况？

汪文斌：7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆。对此，中方向美方提出严正交涉，要求美方立即撤销有关错误决定，否则中方必将作出正当和必要反应。7月24日，中国外交部通知美方关闭美国驻成都总领事馆。

今天上午，美方人员按照中方要求撤离总领馆，美国驻成都总领馆闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。中方要求美方关闭驻成都总领馆并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆并强行进入其馆舍这一无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

中美之间出现目前的局面，是我们不愿看到的，责任完全在美方。我们再次敦促美方立即纠正错误，为两国关系重回正常发展轨道创造必要条件。

日本共同社记者：中国领导人常常说要“坚持底线思维”，我理解底线思维是指要为最坏的情况做好准备，那么请问对中美关系而言，中方的底线在哪里？

汪文斌：我刚才已经说了，我们敦促美方立即纠正有关错误决定，为两国关系重回正常发展轨道创造必要条件。

新加坡《海峡时报》记者：据报道，上周五，一名新加坡籍男子因涉嫌为中国从事间谍活动而被美方定罪。中方对此有何回应？

汪文斌：我不了解有关情况。但我想指出，美方执法部门为了抹黑打压中国，近来不断炒作所谓“中国渗透”、“中国间谍问题”，已经到了草木皆兵、杯弓蛇影的地步。众所周知，美国在全球范围内猖獗地大搞间谍窃密活动，连自己盟友都不放过。这些都有实据可查。

我们敦促美方停止“贼喊捉贼”，停止利用所谓间谍问题对中国进行污蔑抹黑。

法新社记者：美国驻成都总领馆的美方人员是否必须离开中国？中国驻休斯敦总领馆的中方人员是否也被要求离开美国？

汪文斌：关于中国驻休斯敦总领馆馆员的有关情况，相信你已经从媒体上看到了。我这里要说的是，对于中国驻休斯敦总领馆的人员，中方将会作出妥善的安排。

BBC记者：你刚才说，美方强行进入中国驻休斯敦总领馆，能否提供更多信息？

汪文斌：中国驻休斯敦总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，美方不得以任何方式侵犯中国驻休斯敦总领馆馆舍。对于美方强行进入中国驻休斯敦总领馆馆舍的行径，中方表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

澳大利亚广播公司记者：上周，澳大利亚常驻联合国代表团致函联合国秘书长，称中方在南海问题上的主张没有法律依据，中方对此有何评论？

汪文斌：中国在南海的领土主权和海洋权益是在长期历史过程中形成的，为中国历届政府所坚持，符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，不会因个别国家无端指责而改变。

澳大利亚有关言论罔顾事实，违背国际法和国际关系基本准则，中方对此表示坚决反对。

路透社记者：中国媒体报道称，中方人员是从正门进入美国驻成都总领馆的。那为什么中国驻休斯敦总领馆的大门是锁着的？

汪文斌：刚才我已经说过，中国驻休斯敦总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，美方不得以任何方式侵犯中国驻休斯敦总领馆馆舍。对于美方强行进入中国驻休斯敦总领馆馆舍的行径，我们表示强烈不满和坚决反对。

今天上午，按照中方要求，美国驻成都总领馆闭馆。此后，中方主管部门从正门进入，实行接管。这是对美方错误行径的正当和必要反应。

中国国际电视台记者：美国对外关系委员会会长哈斯日前发推特并转引其在《华盛顿邮报》上发表的文章《蓬佩奥所未理解的中国、尼克松和美国外交政策》，对蓬佩奥此前在尼克松图书馆发表的演讲提出了批评，称蓬不仅歪曲了历史，而且对当前最重要的双边关系提出了既不可行也不连贯的政策，使本已受损的双边关系蒙羞。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥全面否定四十多年来的中美关系，大肆污蔑攻击中国共产党，鼓吹全面对华围堵遏制，耸人听闻，狂言乱语，受到包括美国有识之士在内的，所有爱好和平、有正义感的人们的批评和谴责。

蓬佩奥诬蔑中国共产党“为霸权主义而生”不仅是由于无知，更是出于偏见。蓬佩奥不知道，中国共产党之所以能够从一个只有几十名党员的小党发展成为今天拥有9100多万党员、在世界人口最多的国家长期执政的大党，原因就在于中国共产党始终把人民的利益放在第一位，始终与人民风雨同舟、生死与共。最近哈佛大学肯尼迪政府学院发表的一项研究报告指出，在中国共产党领导下，中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过93%。最近，美国知名公关公司爱德曼也发布信任度调查显示，中国民众对本国政府的信任度高达95%，在受访国中排名第一，而美国只有48%，倒数第二。

中国共产党的目标是实现中华民族伟大复兴，而不是取代美国。美国的国际地位归根结底取决于美国自己，而不应归咎他人。中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国是和平共处五项原则的倡导者和实践者，是联合国安理会五个常任理事国中派出维和人员最多的国家，为和平解决朝鲜半岛核、伊朗核等国际地区热点问题以及应对气候变化等全球性挑战发挥了积极作用，近年来对世界经济增长的贡献率超过30%，为国际社会应对亚洲金融危机、国际金融危机作出重大贡献。这些事实世人有目共睹，是蓬佩奥抹杀不了的。

蓬佩奥在讲话中极力挑动反华联盟，但他忘了，人类早已迈入21世纪，鼓吹仇恨、挑唆对立，这与时代潮流格格不入，是开历史倒车，不得人心。蓬佩奥口口声声说要维护所谓的民主自由，实际上他代表不了民主自由，他是为了美国的霸权、为了他身后的利益集团服务。但今天早已不是挑动意识形态对立的年代了。世界多极化潮流势不可挡。

今年距尼克松总统访华已近半个世纪了。中美关系半个世纪以来的发展历程表明，只有平等相待、相互尊重，中美关系才能稳定健康发展。中国无意改变美国，美国也改变不了中国。我们愿与美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，但不会接受任何霸凌和不公。中国人民不是软弱可欺的，世界人民不是轻易就被蒙骗的。我们敦促美方一小撮政客停止造谣诬蔑中国共产党和中国人民、阻挠破坏中美交往合作的错误言行。我们呼吁世界上所有爱好和平的国家和人士站出来，对蓬佩奥之流危害世界和平的疯狂行径说不！

今日俄罗斯国际通讯社记者：你能否解释一下，美国驻成都总领馆的“关闭”与中国驻休斯敦总领馆的“关闭”有何区别？为什么中方官员有权进入美国驻成都总领馆，而美方官员无权进入中国驻休斯敦总领馆？

汪文斌：美方严重违反国际法和国际关系基本准则，发起政治挑衅在先，中方当然有权作出对等反制，维护中方正当权益，这符合国际法和国际关系基本准则。

BBC记者：我们是否可以在报道中说，中方官员进入美国驻成都总领馆的唯一理由，是美方官员先进入了中国驻休斯敦总领馆？如果美方官员没有先进入中国驻休斯敦总领馆，中方官员也不会进入美国驻成都总领馆，是这样吗？

汪文斌：我刚才说过，中方要求美方关闭驻成都总领馆并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆并强行进入中方馆舍这一无理行径的正当和必要反应。

总台央广记者：据俄罗斯媒体报道，24日，俄外交部发言人扎哈罗娃在俄中外交部发言人视频磋商中表示，俄中两国已成为美信息战主要攻击目标，俄中加强在媒体领域的互动比以往任何时候都重要。在当前形势下，中俄举行外交部发言人磋商有何特殊意义？

汪文斌：7月24日晚，中国外交部发言人、新闻司司长华春莹应约同俄罗斯外交部发言人、新闻局局长扎哈罗娃举行视频磋商。

当前新冠肺炎疫情在全球大流行，使全球面临共同的健康与生命威胁。中俄是负责任的大国和全面战略协作伙伴。两国外交部新闻司局保持着良好工作沟通、机制化磋商与相关领域合作。针对当前形势，双方一致认为，虚假信息是国际社会的共同敌人。各国应加强团结协作，一致反对和抵制虚假信息，让谣言、诽谤等“政治病毒”及其幕后策划者、操弄者无处遁形。各国发布信息应基于事实，不应奉行双重标准，不应干涉别国内政，不应基于意识形态和政治偏见无端攻击别国的政治制度、发展道路和国家治理。两国外交部新闻司局将继续保持沟通，加强合作，共同打击虚假信息，还原事实和真相、传播公理和法理、维护道义和良知。

香港中评社记者：据媒体报道，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院近日公布了孟晚舟的律师向法院提交的证据材料。这些材料主张，美国起诉孟晚舟涉嫌“银行欺诈”的关键证据存在重大遗漏和刻意隐瞒，美方系有意误导加政府和法院。孟晚舟案的引渡程序已被“毒化”，毫无公正性可言，加法院应终止孟案引渡程序。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。加拿大政府有必要向公众解释美方提供的证据存在的问题，当然，我们听说美方正阻挠加拿大政府这么做。加拿大法院披露的相关证据充分表明，孟晚舟事件是美方滥用加美引渡条约、为了打压中国高技术企业和华为公司而一手炮制的严重政治事件。加方应美方要求无理拘押孟晚舟，导致当前中加关系陷入困境。加拿大为美方火中取栗，实际上是被美方利用了，是以加拿大公众的利益为代价，为美国少数政客的政治目的和美国企业的商业利益服务。这不仅是中方的看法，国际社会以及加、美不少有识之士对此都看得清清楚楚。

必须指出的是，孟晚舟事件拖得越久，对中加关系的危害就越大。希望加方充分认清美方政治图谋，从事情本身是非曲直和自身利益出发，尽快妥善解决孟晚舟事件，消除中加关系发展的障碍，以实际行动推动两国关系重回正轨。

法新社记者：中方认为自己进入美国驻成都总领馆是正当反应，唯一的理由就是美方先进入了中国驻休斯敦总领馆，是这样吗？

汪文斌：美方严重违反国际法和国际关系基本准则，发起政治挑衅在先，中方当然有权作出对等反制，维护自身的正当权益。

总台央视记者：据报道，24日，美国务院、司法部和情报部门高级官员接受采访时称，中国驻休斯敦总领馆长期存在窃取商业机密、从事违法活动甚至间谍行为，有关活动量远超美接受范围。美方关闭中国驻休斯敦总领馆是打击有关活动并震慑中国驻其他总领馆人员不要从事类似活动。中方有何评论？

汪文斌：美方有关人员说法没有事实依据，完全是造谣污蔑之辞。

中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中国在美国开设的第一个总领馆。41年来，驻休斯敦总领馆始终致力于促进中美各界相互了解和各领域友好合作，积极投身于增进中美友好事业，受到美国南部社会各界充分肯定。美国当地媒体认为，中国是休斯敦地区第二大贸易伙伴，该地区从中国驻休斯敦总领馆受益良多，驻休斯敦总领馆已成为休斯敦地区同中国旅游、贸易和文化的桥梁。美国有关地方官员也表示，对美方关闭中国驻休斯敦总领馆感到震惊，希望美中和平解决分歧，重启驻休斯敦总领馆。在上述事实面前，美方的有关指控显得苍白无力，纯属“欲加之罪，何患无辞”。

相信大家近期都看到了，一个时期以来，少数美国反华政客出于遏制中国的企图和谋取私利的动机，不断炮制抹黑中国的言论，一再升级挑衅中国的举措。例如对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限、无理刁难，变相大量“驱逐”中方媒体记者，泛化国家安全概念打压中国企业，肆意诋毁攻击中国共产党和中国的政治制度，对中国在美留学人员进行任意盘查、滋扰甚至扣留。上述反华政客的真实意图昭然若揭，就是要蓄意破坏中美关系，开历史倒车。美方这些恶劣行径遭到越来越多理性正义人士的批评。7月25日，48个国家的专家学者召开会议并发表共同声明，指出美国政府针对中国的言行越来越激进，这对世界和平构成威胁，任何形式的新冷战都将完全违背人类的利益，支持中美在相互对话的基础上建立关系，并致力于人类团结。

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