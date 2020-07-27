美诬称中国驻休斯敦总领馆从事违法活动 外交部：纯属“欲加之罪 何患无辞”

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在7月27日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，24日，美国务院、司法部和情报部门高级官员接受采访时称，中国驻休斯敦总领馆长期存在窃取商业机密、从事违法活动甚至间谍行为，有关活动量远超美接受范围。美方关闭中国驻休斯敦总领馆是打击有关活动并震慑中国驻其他总领馆人员不要从事类似活动。中方有何评论？

汪文斌：美方有关人员说法没有事实依据，完全是造谣污蔑之辞。

中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中国在美国开设的第一个总领馆。41年来，驻休斯敦总领馆始终致力于促进中美各界相互了解和各领域友好合作，积极投身于增进中美友好事业，受到美国南部社会各界充分肯定。美国当地媒体认为，中国是休斯敦地区第二大贸易伙伴，该地区从中国驻休斯敦总领馆受益良多，驻休斯敦总领馆已成为休斯敦地区同中国旅游、贸易和文化的桥梁。美国有关地方官员也表示，对美方关闭中国驻休斯敦总领馆感到震惊，希望美中和平解决分歧，重启驻休斯敦总领馆。在上述事实面前，美方的有关指控显得苍白无力，纯属“欲加之罪，何患无辞”。

相信大家近期都看到了，一个时期以来，少数美国反华政客出于遏制中国的企图和谋取私利的动机，不断炮制抹黑中国的言论，一再升级挑衅中国的举措。例如对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限、无理刁难，变相大量“驱逐”中方媒体记者，泛化国家安全概念打压中国企业，肆意诋毁攻击中国共产党和中国的政治制度，对中国在美留学人员进行任意盘查、滋扰甚至扣留。上述反华政客的真实意图昭然若揭，就是要蓄意破坏中美关系，开历史倒车。美方这些恶劣行径遭到越来越多理性正义人士的批评。7月25日，48个国家的专家学者召开会议并发表共同声明，指出美国政府针对中国的言行越来越激进，这对世界和平构成威胁，任何形式的新冷战都将完全违背人类的利益，支持中美在相互对话的基础上建立关系，并致力于人类团结。

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