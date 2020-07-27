新华社北京7月27日电 财经观察：中国经济恢复力世界瞩目

新华社记者

中国经济上半年先降后升，第二季度经济增长由负转正，这一成绩得来不易。海外专家学者普遍认为，中国能成为新冠疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体，其背后展现的强大经济恢复力令人瞩目。

基础好才能恢复快，中国经济恢复力来源于改革开放以来蓬勃成长的各类市场主体。到2019年年底，中国已有市场主体1.23亿户，其中企业3858万户，个体工商户8261万户。疫情发生以来，各类市场主体积极参与抗击疫情、奋力自救，中国经济在上下一心的合力推动下实现恢复性增长。

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示，中国二季度国内生产总值（GDP）实现3.2%的增长“非常鼓舞人心”。

新加坡南洋理工大学南洋公共管理研究生院院长刘宏表示，从一季度萎缩6.8%到二季度增长3.2%，数字的变化表明中国经济已经逐渐走出疫情阴霾。

阿根廷中国问题专家、国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达认为，中国规模以上工业增加值二季度同比增长4.4%是大部分企业复工复产的结果。未来随着更多企业正常运转，中国工业产出会更乐观。

新意足才能走得远，中国经济恢复力离不开新动能的崛起。中国数字经济耕耘多年厚积薄发，不仅在疫情期间助力保障社会平稳运行，也正成为中国经济发展的新优势。

《中国互联网发展报告2019》显示，2018年，中国数字经济规模达31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，数字经济已然成为中国经济增长的新引擎。

疫情期间，新动能持续逆势增长，为中国经济复苏提供强大动力。今年上半年，规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长2.9%，规模以上工业高技术制造业增加值同比增长4.5%。

中国互联网经济的强劲表现令瓜尔达印象深刻。他说，虽然上半年中国消费同比下降，线下消费受到疫情抑制，但线上消费增速持续加快、占比不断上升，不少电商平台逆势上扬，激发了新的消费潜能。

中国国家统计局数据显示，上半年，中国线上消费加快扩张，实物商品网上零售额比上年同期增长14.3%，增速比一季度提高8.4个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为25.2%，比上年同期提高5.6个百分点。

保障多才能势头足，中国经济恢复力得益于政府保障市场主体措施的密集出台和迅速落实。疫情暴发以来，中国实施的财政政策积极有为，货币政策稳健灵活，兼顾针对性和时效性的各项措施精准聚焦经济运行重点环节和薄弱环节。

中国人民银行数据显示，上半年中国新增人民币贷款12.09万亿元，同比多增2.42万亿元，绝大部分新增贷款投向了实体经济。数据还显示，今年中央对地方转移支付达8.39万亿元，比上年增加9500亿元，增幅12.8%，增量和增幅都为近年来最高，并重点向中西部和困难地区倾斜。

新加坡国立大学东亚研究所资深研究员余虹认为，中国有庞大国内市场和充满活力的区域经济，加上政府有针对性地推出财税和金融举措支持企业，这对经济恢复增长起到重要作用，也展现了中国经济的发展韧性和潜力。

中国经济上半年稳步复苏为下半年持续恢复打下坚实基础。海外专家学者普遍认为，不应错失中国发展机遇，要放眼长远，增强合作共赢。

巴西经济学家罗尼·林斯说，得益于疫情防控措施得当，中国复工复产、复商复市加快推进，中国经济正稳步复苏，这将有助于世界经济摆脱疫情影响。

马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰表示，中国是东盟的重要伙伴，中国二季度经济数据对东盟国家来说是一颗“定心丸”。在疫情得到缓解后，只有通过加强区域合作与协调，并致力于实现可持续、平衡和包容的增长，东盟国家才有望实现强劲复苏。

英国工业联合会负责人卡罗琳·费尔贝恩表示，英中关系对英国全球竞争力和更广泛的利益至关重要，英国不应错失中国发展机遇。

在法国美妆巨头欧莱雅集团首席执行官让-保罗·安巩眼中，中国是全球供应体系中的“创新加速器”和“稳定器”。

“中国在全球供应链中的竞争优势不仅来自成本和规模方面，更源于其市场潜力、质量、创新和可持续性，”安巩说，“全球化趋势不可阻挡，而新的全球化将以开放合作和数字创新为基础，中国将发挥更大作用。”（执笔记者：许苏培；参与记者：王丽丽、夏立新、倪瑞捷、陈威华、赵焱、林昊、熊茂伶、于佳欣、徐永春、周蕊、宿亮）

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(责编：崔越、杨牧)