新华社华盛顿7月26日电（国际观察）进入百日倒计时 美国大选悬念多

新华社记者徐剑梅 邓仙来 孙丁

7月26日，2020年美国大选进入一百天倒计时。谋求连任的共和党籍美国总统特朗普将和已锁定民主党总统候选人提名的前副总统拜登对决。

新冠疫情不仅重置了今年美国大选主要议题，也使得两党选战难以按照传统方式展开。此间分析人士认为，2020年大选将是美国历史上复杂、独特、具有高度不确定性的一场非传统大选。

大选底色

大选进入百日倒计时这一刻，美国正面临多重考验。

新冠疫情蔓延已近5个月，从以民主党票仓为主的东西海岸深入多个共和党占优的“红州”。美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至26日晚，美国累计确诊病例已接近423万例，累计死亡病例接近14.7万例，是全球疫情最严重的国家。

疫情给美国经济带来沉重打击。据《今日美国报》报道，疫情导致美国经济4月“跌落悬崖”，失业率高企；5月和6月虽开始复苏，但随着疫情曲线重新上扬，多个州一定程度上暂停重新开放经济。预计第二季度美国国内生产总值将出现有史以来最大降幅。

疫情导致美国种族不平等问题凸显。5月下旬，美国非洲裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法后死亡，引发全美抗议示威及暴力活动，种族问题迅速升温成为大选重要议题。

多名分析人士认为，未来3个多月里，疫情、经济、种族问题的发展演变，将是主导美国大选选情的关键因素。而在多重考验下，总统候选人治理国家和带领美国走出危机的领导能力也更让选民掂量。

逆风调整

一段时间以来，由于选民不满特朗普对疫情恶化和种族不平等问题的处理，特朗普在全国主要民调和关键摇摆州民调中显著落后于拜登。在“真正透明政治”网站的全国民调中，拜登领先特朗普近9个百分点。《华尔街日报》说，这是自1996年以来，大选百日倒计时之际两党领军人物之间的最大民调差距。

公共事务研究中心26日公布的民调显示，美国民众对特朗普疫情处理的支持率仅为32%，降至新低。对特朗普处理经济问题的支持率也从3月的高点下降。此外，八成美国人认为美国正走向错误的方向，高于特朗普上台以来任何时候。

面对逆风，特朗普近来重组竞选团队，加紧调整竞选战略。在疫情应对上，此前一直拒绝戴口罩的特朗普首次在公开场合戴口罩，把戴口罩称为“爱国”行为，还重新召开4月底之后停止的白宫疫情记者会。在种族问题上，特朗普以美国独立日为契机发表演讲，打造自己对抗“左翼暴徒”、捍卫美国传统的形象，并高调宣示要以强硬手段打击城市暴力犯罪，恢复“法律与秩序”。

此间观察家认为，特朗普在种族问题上的“聚焦点”有望引起共和党选民特别是郊区白人女性的共鸣，提振基本盘的热情，同时还可能争取部分独立选民，并在一定程度上转移选民对疫情的注意力。

多重悬念

距离投票日还有3个多月时间，很多事情会起变化。从目前来看，大选至少有三大悬念。

其一，“公投”还是“对决”。美国选举专家指出，拜登和民主党人正设法把本次大选变成针对特朗普执政，特别是其疫情应对的全民公投。与此同时，特朗普及其竞选团队预期将继续给拜登贴上激进左翼“傀儡”的标签，并对拜登展开多方面攻击。谁的战略能成功将很大程度上决定选情走向。

其二，“趋中”还是“向左”。作为温和派老将，拜登能在民主党内胜出，很大程度上是因为他主打团结牌，能最大限度地团结民主党的多元化基础。预期在未来选战中，“一个建立共识的调解人”仍将是拜登的主打形象。但另一方面，自2016年大选以来，民主党内部进步派力量不断壮大，孜孜以求将进步主义政策纳入竞选纲领。如何在“趋中”和“向左”之间保持平衡，将考验拜登的政治功力。

其三，如何安全投票。疫情之下，传统竞选活动已纷纷取消，提名总统和副总统候选人的两党全国代表大会多数议程改为线上进行。大选投票如何安全进行、可能发生什么改变、将导致什么后果备受关注。有美媒预测，疫情将使邮寄投票人数达到历史最高水平，可能给两党竞选活动和大选结果预测带来变数，包括大量选民提前递交选票、计票过程缓慢、此前一再抨击邮寄投票的特朗普对选举结果提出异议等。

(责编：崔越、杨牧)