中阿经贸数字展搭建高效合作平台

人民网开罗7月27日电（记者周輖）卡西姆是阿联酋一家医疗制品贸易公司的采购经理，这几天足不出户，他便在线上与远在中国的公司完成了一笔贸易订单。目前阿联酋的一些公共场所对于空气净化和消毒产品需求很大，在最近举办的中国—阿联酋经济贸易数字展览会（中阿经贸数字展）上获取相关的商品信息后，卡西姆立即在线同中国展商取得联系。经过几天的沟通，他采购了500台设备，并提出希望成为其在阿联酋的产品销售代理。

近年来，中国和阿联酋经贸关系快速发展，合作潜力持续释放，两国企业加强互利合作愿望强烈。本次由中国贸促会和阿联酋经济部共同主办的中阿经贸数字展，在疫情期间为企业提供了洽谈合作的新模式，共吸引了中阿2100家企业参展，如是在线下举办，规模将达到10万到20万平米。依托在线展览平台，参展商可实现图文、视频、直播、三维模型等多种形式的展示，买家与展商还可以在平台上即时交流沟通。

“在视频洽谈中，中方的业务员为我全面地展示了产品的性能，还可以按照我的要求通过手机连线的方式带我参观产品的生产线、检测实验室。省去了往来的奔波，也提高了洽谈和成交的效率。”对于这次线上的合作体验，卡西姆非常满意。与卡西姆达成订单的是中国江苏省的帝源智能设备有限公司，总经理白仁建说，这是公司第一次参加数字类展会，效果大大超出了预期。“中阿经贸数字展为中外企业搭建了高效的合作平台，不仅是阿联酋，来自黎巴嫩、美国的客户也纷纷询问产品信息，表达合作意向。”

像卡西姆和白仁建这样通过中阿经贸数字展达成合作的买家和展商还有很多。除签署贸易合作协议外，双方很多企业还通过深入洽谈，达成了明确的投资意向。根据中国贸促会统计，截至7月26日，中阿经贸数字展共吸引了来自中国、阿联酋、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、美国、新加坡、德国等90个国家的企业代表观展，累计参观量超过17万人次，累计达成意向采购和投资合作金额1.495亿美元。由于采购需求旺盛，在各方的要求下，主办方决定将原定21日闭幕的展会再延期至28日。

“期待两国在发展数字贸易上展开更广阔的对话，进一步深化合作交流。”谈到此次形式新颖的数字展会，阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，疫情期间跨境线上交流活动日益频繁，数字化将在未来阿中双边往来中发挥重要作用。阿联酋经济部副部长阿卜杜拉·萨利赫则认为，此次举办的中阿经贸数字展为促进两国经济迅速复苏提供助力和机遇。他表示，阿中关系正处于历史最佳时期，双边的友好合作未来还有很多可能性。

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