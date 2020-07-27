人民网北京7月27日电（记者 李琰）亚洲基础设施投资银行（亚投行）第五届理事会年会视频会议将于7月28日至29日在总部北京举行，国家主席习近平将在28日开幕式上致辞。

出席年会开幕式的嘉宾还有亚投行行长金立群，亚投行理事会主席、中国财政部部长刘昆，亚投行理事会副主席、缅甸计划和财政部部长吴梭温（U Soe Win），亚投行理事会副主席、冰岛财政和经济事务部部长比亚德尼·贝内迪克松（Hon Bjarni Benediktsson）。

本届年会以“互联互通，面向未来”为主题，将就与合作伙伴共同开拓市场、建设绿色经济、缩小数字鸿沟和应对未来挑战等议题举行一系列研讨会。

在为期两天的会议中，还将有众多行业人士参加视频研讨会，包括尼日利亚前财政部长、世界银行前常务副行长、亚投行国际顾问委员会成员恩戈齐·奥孔约·伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala），创新工场董事长兼首席执行官李开复，Keppel Asia Infrastructure Fund首席执行官Christina Tan，英国伦敦政治经济学院教授、亚投行国际顾问委员会成员尼古拉斯·斯特恩（Nicholas Stern）等。

亚投行于2016年1月16日开业运营，成员数量由成立时的57个上升至102个，来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲6个大洲。截至目前，亚投行共批准87个项目，投资总额超过196亿美元，涉及能源、交通、金融、水资源和城市发展等五大领域。

按照《亚投行行长选举规则》，亚投行于今年5月19日启动第二任行长选举程序，计划在本届年会上选举产生第二任行长。新行长将于2021年1月16日就任。

据中国财政部消息，刘昆作为亚洲基础设施投资银行中国理事，于5月19日正式提名金立群为亚投行第二任行长中方候选人。

(责编：张信凤、燕勐)