加州“口罩令”面临执行难

人民网旧金山7月27日电（记者 邓圩）当不戴口罩的所谓“政治正确”以美国总统特朗普戴上口罩而终结之后，戴不戴口罩在美国民众之中依然是个问题。

在加州，无论是在商店里、在人行道上，还是在与他人交往时，每个人都应该戴口罩。虽然加州州长纽森要求全州必须戴口罩，但专家们依然为如何说服人们戴口罩而绞尽脑汁。

当地时间7月25日，全美确诊新冠病例427.3万多人，死亡14.88万多人。加州州长纽森命令重新开放的全州再次关闭，要求所有人佩戴口罩。

专家提出，加州冠状病毒病例激增的主要原因是缺乏口罩以及民众未保持一定的社交距离。在6月19日至22日进行的一项民意调查中，约有64%的加州人说自己一直在使用口罩，这之后加州命令全州戴口罩。但事实上没有任何证据显示，另外的36%立即就戴上了口罩，是否执行“口罩令”，没有人监督，也不可能执法，主要还是靠自觉。

在南加州的海滩，曾经有人尝试送口罩给路人，但遭到拒绝或者辱骂。如何说服在戴口罩问题上拒不让步的人已成为一个急需研究的问题。加州的专家向公众一再强调，戴口罩会减少感染者将疾病传播给他人的机会，也可以保护佩戴者。他们甚至再次以研究结果来表明，一个人接触的病毒越少，被感染或患重病的可能性就越小。

斯坦福大学（Stanford）政治心理学研究小组负责人、社会心理学家乔恩·克罗斯尼克（Jon Krosnick）表示，一些人是因为政治原因而拒绝口罩，他们认为这与美国总统特朗普此前一直拒绝戴口罩的做法是一致的。而其他人，尤其是年轻人，他们可能是因为自我感觉会刀枪不入而拒绝戴口罩。

社会心理学家们向政府建议，有两种方式可以来传递信息。第一种是用事实来说服人们戴上面具，第二种是通过人们对他人行为的感知来制造社会压力。专家提议，要开展一项运动，以“强调个人风险”为策略，对于那些不能被说服，或者不关心个人风险的人来说，一场有效的运动会重新定义“我们如何能保证彼此的安全”，让戴口罩就像开车必须戴上安全带一样重要。

加州大学伯克利分校哈斯商学院市场营销、认知科学和心理学副教授克莱顿·克里切尔（Clayton Critcher）在当地媒体上提出，如果没有良好的信息传递，对口罩的要求（比如加州和其他许多州的要求）可能会失败。戴口罩会引发“反抗”，就像人们在自由受到限制时自然产生的一种反感情绪，类似于孩子拒绝穿父母选择的衣服。

在纽约，全国广告委员会最近与州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）合作，发起了一场全国性的戴口罩宣传活动，邀请了摩根·弗里曼（Morgan Freeman）和罗伯特·德尼罗（Robert De Niro）等名人参与。在加州，大家也在探讨是否用名人和其他重要的公众人物引导大家戴上口罩。事实上，现在在加州，“戴上口罩“的广告已经越来越多的出现在电视、报纸，以及网络新闻媒体上。

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