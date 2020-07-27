7月27日，第三届中国国际进口博览会进入开幕倒计时100天，目前各项筹备工作稳步有序推进。各国企业踊跃参展，签约企业参展面积已达规划目标。接受本报记者采访的各国人士纷纷表示热切期待第三届进博会的举行，进博会为世界各国展示国家形象、加强贸易往来搭建了广阔平台，对于加快全球经济恢复增长、建设开放型世界经济具有重要意义。

“为各国企业提供了广阔的展示平台”

展览规模更大，展区设置更优，展商质量更高，政策支持力度更大……中国在常态化疫情防控中统筹推进各项筹备工作，全力举办一届高水平、高质量的进博会。各国企业积极报名参展，不少展区“一位难求”的现象重现。

“进博会为各国企业提供了广阔的展示平台，使全球企业家建立更多的联系与合作，分享中国发展的红利。”希腊—中国企业联合会主席布莱达·阿芙洛狄特表示，前两届进博会的盛况令人印象深刻。今年，许多希腊企业早早开始了解进博会的参展事宜，既有在进博会上受益的老朋友，也有跃跃欲试的新企业，希望向中国消费者推介更多希腊产品。阿芙洛狄特说：“希中两国在电子商务、科学技术、人工智能、主题旅游等领域的合作大有可为，希望通过进博会的平台进一步激发合作潜力。”

“进博会是我们的福地。通过进博会，我们与中国企业签订多个合作协议和采购订单，涵盖汽车、跨境电商、进口优质消费品等领域。”比利时泽布鲁日港务局荣誉副总裁文森特·德塞德勒表示，进博会为世界各地参展商集中展示自己的产品和服务提供了绝佳机会，彰显了中国主动向世界开放市场的胸怀，对于促进国际贸易、提振世界经济有着重要作用，期待在第三届进博会上结识新的合作伙伴。

“在过去两届进博会上，我们切实感受到中国客户和合作伙伴对于西门子的关注与信任，也感受到中国与跨国企业深化国际合作的强烈愿望。今年，我们希望继续通过这一平台与中国企业共同开拓增长机遇。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼介绍说，在第三届进博会上，西门子将全面展示覆盖智能制造、智慧城市、可持续能源和数字化医疗等领域的最新成果。相信第三届进博会将为后疫情时代中国和全球经济复苏和发展注入新动能。

“进博会彰显中国市场的巨大吸引力”

进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，中国愿意张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。国际社会对此予以高度评价。

“进博会是促进多边贸易发展的一个重要平台。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克表示，中国是全球最有潜力的大市场，中国消费者日益增长的消费需求，特别是对有机食品等的需求，为哈相关企业提供了重要机遇。“希望双方企业开展更加密切的贸易和技术合作，携手促进两国经贸关系迈上新台阶。”

阿根廷生产发展部部长马蒂亚斯·库尔法斯在近日举行的进博会阿根廷线上推介会上表示，中国是阿根廷的主要经济伙伴和机遇之窗，参加进博会将使阿根廷的企业和产品获得更高知名度，得到更多的机会并且扩大贸易和投资渠道。

“进博会彰显中国市场的巨大吸引力。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，举办第三届进博会向国际社会传递中国将继续扩大开放、坚定支持经济全球化的积极信息，必将为各国提供更多外贸机会，为全球经济复苏和发展作出实实在在的贡献。

“中国以更开放姿态面向世界的有力证明”

各国人士认为，举办进博会是中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重要举措，体现了中国推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体的坚定立场。

“进博会是中国以更开放姿态面向世界的有力证明。”巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声认为，中国举办进博会，对于提振全球贸易、推动世界经济复苏具有重要意义，对于渴望拓展中国市场的各国企业更是一次良机。当前，单边主义、保护主义抬头，中国始终坚持扩大开放，坚定不移支持多边主义，对于推动全球抗疫合作和各国经济复苏至关重要。

日本帝京大学经济学部教授露口洋介说，中国坚持对外开放，充分发掘国内市场优势，促进消费与投资，对于推动经济全球化具有重要积极意义，有利于促进全球资源的有效配置，“为世界经济发展注入信心和力量，体现了负责任大国的作用。”

南非小企业发展部部长恩沙维尼去年曾带队参加进博会，进博会的盛况及中国的办会能力都让他赞叹不已。他表示，进博会是世界各国开展国际贸易的良好合作平台，有助于推动后疫情时代国际贸易的恢复和国际经济的增长。“南非将一如既往地支持中国举办进博会，我对本届进博会充满期待，相信一定会是一届高水平、高质量的进博会。”

（本报北京、罗马、布鲁塞尔、柏林、努尔苏丹、里约热内卢、伊斯兰堡、东京、约翰内斯堡7月26日电 记者杨迅、叶琦、任彦、李强、周翰博、张远南、丁雪真、刘军国、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 03 版）

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