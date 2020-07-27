中国主要史学研究与教学机构年度重大成果发布

人民网讯 由中国社会科学院中国历史研究院主办的“全国主要史学研究与教学机构年度重大成果发布会（2019—2020）” 近日在京召开。发布会从中国历史研究院和全国主要史学研究与教学机构联席会议成员单位征集到各类学术成果50余种，集中展示了从联席会议成员单位推荐或征集的13项重要学术成果。

中国历史研究院副院长李国强回顾了全国主要史学研究与教学机构联席会议制度建立一年以来，中国历史研究院及首批成员单位年度重大学术进展情况，分享了中国历史研究院和联席会议成员单位的重大项目和重大学术成果。

中国历史研究院古代史研究所所长卜宪群，中国历史研究院考古研究所夏商周考古研究室主任徐良高，中国社会科学院当代中国研究所原副所长武力分别对中国历史研究院重大课题作了介绍。

今年正值“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”，此次发布会设专题发布环节，由中国历史研究院近代史研究所所长王建朗介绍《中国抗日战争史》《中华民族抗日战争军事资料集》；吉林省社会科学院院长、党组书记王颖介绍210册的《近代日本对华调查档案资料丛刊（第一至三辑）》；首都师范大学荣誉资深教授徐蓝介绍《英美军事战略同盟关系的形成与发展》。

据悉，5月28日，全国主要史学研究与教学机构联席会议首届年会召开，标志着由中国历史研究院牵头、首批32个成员单位共同参与的全国主要史学研究与教学机构联席会议制度正式建立，由此创建了新时代中国历史学合作与交流的高端平台。举办此次发布会将一年多来中国历史研究院和联席会议成员单位的主要学术工作情况、重大项目和重大成果予以推介，以此使全国史学工作者不断地凝心聚力，共同致力于新时代中国史学的繁荣发展。

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