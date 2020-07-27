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疫情肆虐　美国得州又迎飓风“汉娜”

2020年07月27日08:22  来源：新华网
 
原标题：疫情肆虐　美国得州又迎飓风“汉娜”

　　飓风“汉娜”25日下午登陆美国得克萨斯州。

　　得州最近几周新冠病例数大幅增加，成为美国疫情新的“重灾区”之一。多家媒体报道，“汉娜”登陆将令得州防疫形势更加复杂。

　　【首个飓风】

　　通常而言，大西洋飓风季从每年6月1日持续至11月30日。“汉娜”是今年飓风季第一场飓风，依照萨菲尔-辛普森飓风风力等级划分为一级飓风。

　　“汉娜”25日下午在得州东南沿岸的南帕德里岛登陆，当天晚些时候在东肯尼迪县再次登陆。

　　美国国家飓风研究中心通报，“汉娜”25日下午经过科珀斯克里斯蒂市，最大持续风速达到每小时145千米；飓风向内陆移动过程中将带来强降雨，预计得州南部和邻国墨西哥东北部的降雨量最大将达到380毫米。

　　飓风研究中心预计，“汉娜”25日晚将向得州南部内陆地区移动，26日进入墨西哥东北部；飓风威力将在移动中逐渐减弱，但可能导致沿海平原地带出现多个强力龙卷风。

　　得州州长格雷格·阿博特25日在飓风情况通报会上说，“汉娜”移动路线上的32个县进入灾难状态。

　　【一波又起】

　　新冠疫情与飓风相继来袭，让得州政府应接不暇。阿博特25日说，飓风向来是“巨大挑战”，但这次的挑战更为“复杂”，因为飓风侵袭的地区也是新冠疫情最严重的地区。

　　最近几周，得州多地新冠病例数大幅增加。得州卫生与公众服务部疫情数据显示，截至25日，全州累计确诊病例超过37.5万例，过去24小时新增病例8112例，累计4885人死亡。

　　多家媒体报道，得州政府当前需要考虑更为复杂的防疫情况，包括如何确保居民在紧急避难所避难时保持社交距离、如何为因飓风受伤的民众在医院中寻找床位。

　　科珀斯克里斯蒂市市长乔·麦库姆25日呼吁民众避难时勿忘采取防疫措施，比如“多带几个口罩”，“因为你可能在那里（避难所）待很多天”，“即便在家中，如果人多的话，我依然建议戴口罩”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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