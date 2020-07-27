海湾国家5G建设不断提速

全球移动通信系统协会发布的最新报告显示，2019年海湾国家有近50万5G移动用户；到2023年底，这一数字将达到2186万，占该地区移动用户总数的21.2%；到2025年，海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国范围内，超过16%的通信数据有望通过5G网络实现传输。

据了解，目前海合会成员国均已大规模部署5G网络设施，并启动商用。华为等中国企业积极参与。

眼下，5G技术极大助力海湾国家防控疫情。华为与沙特麦地那发展局就5G技术应用于抗疫一线展开了卓有成效的合作。华为向麦地那捐赠多个基于5G技术、人工智能和云科技产品及解决方案，为多家医院和重点院校安装了体温监测摄像头。多个人工智能摄像头被应用于监测人流，防止人员聚集。“5G技术是我们抗疫的好帮手。”麦地那发展局负责人伊布拉欣·贾鲁迪表示。

在阿联酋沙迦，数十台雪糕柜大小、写有“请待在家中”醒目字样的无人驾驶车穿梭于人员密集的社区，向有需要的民众分发口罩、手套、消毒液等抗疫物资。这是华为与沙迦卫生部门基于5G技术的合作成果。“5G智能小车的应用大大降低医护人员的感染风险，更节省了分发物品占用的宝贵时间，让医护人员能将更多精力用于救治病患。”阿联酋卫生和预防部官员阿明·埃米里表示。

疫情防控期间，在科威特首都科威特城出现了数十辆印有“科威特国民银行”的厢式载货车。这些车辆每天轮流停在城市的重要街口，客户既可通过车上的ATM机存取现金，又可通过视频与银行客户经理对话办理业务。所有客户接受服务前，都会被自动检测体温，他们还可以从ATM机上免费领取口罩和手套，这大大降低了感染风险。

德勤公司近日与华为联合发布研究报告称，海湾地区多国基于5G技术的高速传输、高可靠性及低时延特点，建立起信息化、智能化、基于云技术与大数据的创新型公共事件应急系统平台，这将在疫情结束后为多技术领域、商业模式创新提供基础条件。

（本报开罗7月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 16 版）

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