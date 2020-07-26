中国驻休斯敦总领事蔡伟：致美南地区各界朋友的一封公开信

致美南地区各界朋友的一封公开信

7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆。美方此举严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系。中方对此予以强烈谴责并坚决反对。

中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中方在美国开设的第一个总领馆。40多年来，总领馆坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域交流合作，一代又一代的外交领事人员积极投身于增进中美友好的崇高事业。2018年中国与领区的贸易总额达1251亿美元，中国企业在领区投资总额目前超200亿美元，美南地区对华合作是中美关系不可或缺的重要组成部分。无论是八百年一遇的“哈维”飓风灾害，还是前所未有、至今仍在美南地区肆虐的新冠肺炎疫情，总领馆都坚定地与休斯敦市、得克萨斯州乃至美南地区的人民站在一起，携手合作，共同应对挑战。我们的工作赢得了美南社会各界的充分肯定和广泛赞誉。

我于2019年8月初抵达休斯敦履新，已遍访领区全部8州。美南地区人民热情友好、勤劳质朴、不畏艰险、开拓进取，这些精神特质和中国人民是息息相通的。我记得，在路易斯安那州巴吞鲁日飞虎队纪念馆，我与飞虎队的后代们欢聚一堂，深切感受到中美人民在共同抵抗侵略时结下的深厚情谊；我记得，今年春节期间，我应邀出席佐治亚州庆祝中国农历新年暨“中国日”宣布仪式并在州参院发表演讲，向领区广大华人、华侨、中资机构人员致以新春的问候；我记得，在休斯敦赫曼公园，一个小男孩主动跟我用中文攀谈，告诉我他喜欢中国，希望有一天去中国旅游。这些点点滴滴的记忆让我心里非常温暖，我将永生铭记。今后，不论身在何方，我都会继续支持中国与美南地区人民的友好交流与合作。

中美都是伟大的国家。中美建交41年的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。中美关系的本质是互利共赢，双方应致力于不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中国政府与美南地区的双边交流不会停歇，对侨胞的服务不会停止。中国驻美国使馆会就中国与美南地区友好合作和领事业务作出妥善安排。

历史的前进方向虽然有时会受到少数人的干扰而出现曲折，但中美人民友谊不会中断，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻挡的。

蔡 伟

中华人民共和国驻休斯敦总领事

2020年7月24日

(责编：刘洁妍、杨牧)