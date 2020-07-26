蒙古国扎布汗省发现鼠疫疑似病例

人民网乌兰巴托7月26日电（记者霍文）据蒙古国扎布汗省政府网站发布的消息，7月25日，该省乌里雅苏台县发现鼠疫疑似病例，该省紧急情况委员会当日召开紧急会议决定，自当日21时起，出入该省各个路口共设立8个检查点，禁止社会和私人车辆出入该县。

消息称，乌里雅苏台县一名39岁公民一周前购买旱獭，并在家中用“包德格”（烤制，类似烤全羊的一种做法）方法烹制旱獭食用。目前该公民出现发热、头痛症状，已送至省中心医院隔离治疗。目前该患者9名密切接触者正在在警察机关的监督下接受居家隔离观察。蒙古国人兽共患传染病研究中心赶赴当地紧急开展工作，确认密切接触者和外围接触者人员，并对他们采取取样化验、隔离观察等防控措施。

蒙古国扎布汗省有17个县是鼠疫发病区。该省政府和防疫部门呼吁公民不要聚集，不要捕猎旱獭甚至食用旱獭，严格遵守戒严规定。此前，蒙古国科布多、巴彦乌列盖、戈壁阿尔泰等省相继发现鼠疫确诊和疑似病例。其中戈壁阿尔泰省特格勒格县1名15岁公民因鼠疫死亡。

据悉，目前蒙古国17个省137个县已进入鼠疫高发期。鼠疫为自然疫源性传染病，该传染病主要在啮齿类动物间流行，鼠、旱獭等为鼠疫耶尔森菌的自然宿主。据Tusgal.mn新闻网站报道，在1999年至2019年的十年间，蒙古国报告鼠疫确诊病例为60例，死亡18例，死亡率达30%。

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