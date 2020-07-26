人民网>>国际

蒙古国扎布汗省发现鼠疫疑似病例

2020年07月26日13:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托7月26日电（记者霍文）据蒙古国扎布汗省政府网站发布的消息，7月25日，该省乌里雅苏台县发现鼠疫疑似病例，该省紧急情况委员会当日召开紧急会议决定，自当日21时起，出入该省各个路口共设立8个检查点，禁止社会和私人车辆出入该县。

消息称，乌里雅苏台县一名39岁公民一周前购买旱獭，并在家中用“包德格”（烤制，类似烤全羊的一种做法）方法烹制旱獭食用。目前该公民出现发热、头痛症状，已送至省中心医院隔离治疗。目前该患者9名密切接触者正在在警察机关的监督下接受居家隔离观察。蒙古国人兽共患传染病研究中心赶赴当地紧急开展工作，确认密切接触者和外围接触者人员，并对他们采取取样化验、隔离观察等防控措施。

蒙古国扎布汗省有17个县是鼠疫发病区。该省政府和防疫部门呼吁公民不要聚集，不要捕猎旱獭甚至食用旱獭，严格遵守戒严规定。此前，蒙古国科布多、巴彦乌列盖、戈壁阿尔泰等省相继发现鼠疫确诊和疑似病例。其中戈壁阿尔泰省特格勒格县1名15岁公民因鼠疫死亡。

据悉，目前蒙古国17个省137个县已进入鼠疫高发期。鼠疫为自然疫源性传染病，该传染病主要在啮齿类动物间流行，鼠、旱獭等为鼠疫耶尔森菌的自然宿主。据Tusgal.mn新闻网站报道，在1999年至2019年的十年间，蒙古国报告鼠疫确诊病例为60例，死亡18例，死亡率达30%。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved