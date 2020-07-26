胡锡进：建立在谎言上的暴政为什么在美国混得下去，有两大奥秘

老胡今天说说“暴政”的事。

蓬佩奥在星期四的演讲中再次抨击中共实施“暴政”。暴政是冷战时期西方指责苏联时常使用的概念，蓬佩奥重拾它并安在中国头上，试图以此动员西方世界投入与中国的新冷战。

暴政这个词在西方历史上早已有之，指的是君主不为共同体利益使用权力，贵族僭主并为私利谋政，底层百姓也受到恶意煽动。17世纪的英国思想家洛克对暴政的一段定义也对后世产生了很大影响，他强调统治者不是为了民众谋利益，而是为实现个人利益而使用权力，就是暴政。

沿着暴政的这些基本概念来看中美这两个大国，无论从哪个角度说，美国政府搞的那一套才是西方早年思想家们所批判的暴政。无论在美国国内还是世界舞台上，美国政府都在滥用美国法律和美国国家实力赋予的权力，钻法律漏洞，干了大量危害美国人民和全世界的事情。

先来看看新世纪以来美国政府都干了些什么吧。2003年的伊拉克战争显然是以虚假情报为基础发动的错误战争，它既打乱了中东格局，也彻底摧毁了伊拉克的社会稳定。这场没有联合国授权的战争为西方针对小国发动蛮横的军事打击提供了样板，它制造的巨大人道主义灾难被“推翻暴政”的道义借口洗白。在那之后，利比亚政权垮台了，叙利亚内战爆发了，西方的军事介入十分专横，既害了被干预国的人民，也让西方、特别是欧洲社会后来吞食了中东难民潮和更多恐怖主义泛滥的恶果。

到了现任美国政府这里，暴政的野蛮性近乎走向失控。这届美国政府先是为显示自己的卓尔不群而逞能，悍然发动全球贸易战。新冠疫情暴发后，它在看到中国和欧洲前车之鉴的情况下，严重误判疫情的危险，拒绝采取强有力防控措施，从而眼睁睁看着美国一步步被疫情吞没，成为第一大沦陷国。

伊拉克摩苏尔成了一片废墟（资料图）图源：半岛电视台

如果美国是一个真正民主的国家，确实权为民所用，新冠病毒再厉害，美国也不至于走到今天这一步。但是疫情严重失控成为突出现实以来，美国暴政的一面愈发激活，全速运转起来。从总统到国务卿、再到其他主要官员应对危机的反应不是寻找解决问题的有效办法，而是全政府动员起来制造针对中国和世卫组织的谎言，对外甩锅。白宫极力要让美国人相信，抗疫没有用，恢复经济需要漠视疫情的风险，死十几万人并不多，它是美国政府正确指挥才避免了死几百万人的一个好结果。

为什么要撒这些弥天大谎？目的就是为自己脱责，帮助今天的执政团队在延续错误路线的情况下几个月之后赢得竞选连任。如此赤裸裸地把一个政治集团延续执政的私利置于全体美国人民的健康利益之上，以欺骗手段来开展这样的操作，这难道不是暴政的典型特征吗？

特朗普与蓬佩奥（资料图）

这样的暴政为何能在美国混得下去呢？它有两大奥秘。第一个是特朗普政府是公认的民粹主义政府，它的执政基础是美国中下层白人。他们虽然不到美国选民的一半，但是这些人的政治情绪非常激烈，与代言人之间的粘性特别高，能量也很大。执政团队通过加剧美国社会的分裂搞乱了全体民众的判断力，把真理与谎言的对立搞得看上去像是不同利益集团的政治冲突，从而让人们失去基本的客观性，只有立场，而不再有是非与对错。

第二个奥秘是，美国现政府全力动员美国加上西方国家与中国对抗，进一步搞晕了很多美国人的是非观。通过制造美国选民对中国的仇恨来干扰舆论对白宫抗疫失职的追究，同时把更多选民骗到自己的支持盘里，扩大竞选连任的赢面，他们为此不惜把中美关系朝着新冷战的方向猛推。

即使两年多前美国《国家安全战略报告》首次将中国定义为“战略竞争对手”，以及随后爆发了贸易战，人们当时也很难想象中美真的会滑向新冷战。两国在今年初还签署了第一阶段经贸协议，疫情暴发之初，特朗普总统几次对中国表达友好。为什么突然间华盛顿就彻底翻脸了？尽管不排除其他原因，但是他们想甩锅、急于改变竞选形势不妙的情况无疑是最大动因。为了这个小集团能够再干4年，他们不惜毁掉大国在这个充满挑战世界上的应有合作，直至要把新冷战搬回来。如此自私、凶狠的政治手腕除了在暴政之下能够使得出来，难道它们是为人民谋福祉的政权可以自甘堕落去使用的吗？

相比于公然谋私的美国政府，中国共产党领导的政府在真正把人民的福祉放在执政的中心位置，中国在最近几十年里高速发展，而且这种发展向民生的转化速度最快。新冠疫情以来，保护人民群众的生命健康立刻成为这个国家压倒其他事务的首要任务。出了一些贪官，群众不满，史上最为严厉的反腐败在这个国家轰轰烈烈开展起来。此外，出任何老百姓集中表达不满的事件，政府都高度重视，有错必纠。这样的国家和这样的政府，何言暴政？

美国表面上有西式民主的所有工具和程序，但是它们一个也没有在阻止现政府胡作非为方面真正发挥了作用。舆论批评都被总统指责为“假新闻”，反对党虽言行活跃，但最终都形同表演。特朗普政府在事实上对美国实施独裁，反对总统的官员迅速被撤换，国务卿、国防部长、国安顾问这些核心官员全都被换过，特朗普总统和其效忠者的利益与意志是当下美国政治的绝对重心。这一切如果不是典型的现代暴政，试问，它又是什么呢？

胡锡进微博截图

来源：胡锡进

(责编：曹昆)