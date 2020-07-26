原标题：外媒：当前中美经贸协议愈发重要，成为双边关系中一抹亮色

中国日报网7月25日电 路透社25日报道称，今年年初以来，中美关系紧张的矛头从经贸、科技领域扩展至疫情、南海、香港等时政领域。在双方愈发强硬的态度下，此前达成的第一阶段协议成为双边关系中少有的一抹亮色。但随着中美局势全面紧张升级、进入对抗模式，难免会波及诸多领域甚至经贸协议。文章指出，中美双方关闭领事馆的举措令双边关系大幅度恶化，外交领域出现对抗后将产生广泛影响。

彭博社24日报道称，牛津经济研究院亚洲经济部门负责人高路易认为，中美坚持经贸协议的原因是双方的经济官员考虑到经济后果采取了更加务实的态度。中美总体关系越恶化，经贸协议就越重要，因为双方在这一领域进行了相对建设性的互动和讨论，从而为维持世界两个最大经济体之间的对话提供了一条狭窄的途径。

贸易战和疫情并没有促进美国制造业回流

《纽约时报》23日发表文章，认为贸易战和疫情并没有促进美国制造业回流。文章指出，随着贸易战情势加剧，美国的工厂产出在整个2019年都在下降，今年的降幅更大，表明美国的新工厂没有出现繁荣。经济学家认为，贸易战实际上给大多数美国工厂带来了负担，因为贸易战导致零部件价格上涨，并引发了外国的报复。

特朗普政府新成立的美国国际发展金融公司可能提供数百亿美元，帮助防护设备和非专利药的生产回流。政府也在考虑吸引工厂迁回美国的其他税收激励措施和“回流补贴”。但几乎没有数据支持显示制造业的大量回流，或创造了“蓝领繁荣”。尽管特朗普对全球供应链提出种种批评，但外包带来的经济激励仍占上风。一些公司由于中国工资上涨、中美关系在安全和技术等领域恶化等原因离开中国，但更多公司离开中国并不一定代表着美国工人的胜利。

研究公司Panjiva的全球贸易和物流分析师克里斯·罗杰称，对许多公司来说，让供应链更有韧性实际上意味着将生产分散到世界各地，而不是集中在美国。中国拥有快速增长的消费市场，消费品、快餐和汽车供应商继续在中国扩张。中国也是世界上工厂最集中的地方，一些公司在中国以外的地方难以找到厂房或熟练工人。荣鼎集团(Rhodium Group）的数据显示，尽管发生了贸易战，但2019年美国对中国的外国直接投资继续上升。一些高管则认为在中国的投资让他们能够在美国雇佣更多的工人。

(责编：刘洁妍、杨牧)